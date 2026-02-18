Подмосковье предоставляет широкий перечень мер поддержки контрактников ВС РФ
Контрактники ВС РФ и члены их семей могут рассчитывать на широкий перечень материальных и социальных мер поддержки, предоставляемых властями Московской области.
В настоящее время в регионе доступны 75 видов помощи, 32 из которых реализуются только на уровне Подмосковья. Среди них — бесплатные услуги соцобслуживания для ветеранов и возможности пройти реабилитацию в одном из трёх крупнейших реабилитационных центров области.
Полный перечень доступных льгот представлен на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. Также для удобства работает специальный навигационный сервис на региональном портале госуслуг. С его помощью можно быстро найти всю необходимую информацию.
Кроме того, военные, подписавшие контракт на службу в Подмосковье, могут рассчитывать на федеральные выплаты, разовую материальную поддержку и всестороннюю соцзащиту. А зачисленные в ряды ВС РФ иностранцы могут просто и быстро оформить гражданство России.
Отдельные меры поддержки работают и для членов семей контрактников. Им оказывают всестороннюю поддержку в трудоустройстве в случае сокращения. Дети бойцов получают преимущества при поступлении в российские вузы, их обеспечивают бесплатным школьным питанием и зачисляют в детсады в приоритетном порядке.
Размер выплат зависит от занимаемой должности и воинского звания. Так, например, рядовые получают от 204 тысяч рублей, сержанты – от 232 тысяч рублей, а замкомандиров взводов – от 242 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрены надбавки и премии за выполнение боевых задач, включая уничтожение вражеской техники.
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте контрактмо.рф. Также получить консультацию и задать все интересующие вопросы можно по телефону горячей линии: +7 495 90-77-77.
