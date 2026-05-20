В Ступине женщина воткнула вилку в шею собутыльницы

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Ступине 33-летнюю женщину за нападение на знакомую. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Правоохранителям передали, что из квартиры на проспекте Победы доносятся крики.





«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что женщины выпивали вместе и поругались. В ходе ссоры одна из них схватила вилку и воткнула её в шею приятельницы», — говорится в сообщении.