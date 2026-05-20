В Ступине женщина воткнула вилку в шею собутыльницы

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Ступине 33-летнюю женщину за нападение на знакомую. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Правоохранителям передали, что из квартиры на проспекте Победы доносятся крики.

«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что женщины выпивали вместе и поругались. В ходе ссоры одна из них схватила вилку и воткнула её в шею приятельницы», — говорится в сообщении.
41-летнюю пострадавшую госпитализировали, а её агрессивную подругу передали полиции для дальнейшего разбирательства. Оказалось, что женщину уже несколько раз судили за хулиганство.

Лев Каштанов

