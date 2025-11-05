Цифровизация упростит связь жителей Московской области с ресурсниками
На региональном портале госуслуг Подмосковья теперь можно подать заявление на получение услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в электронной форме. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Жители двух муниципальных округов – Можайского и Рузского – могут сверить онлайн на региональном портале взаиморасчёты, получить документы на оплату коммунальных услуг в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Перевод этих услуг в «цифру» – этап трансформации подмосковных ресурсоснабжающих организаций. Мы запустили три новые услуги в пилотном режиме, чтобы отработать процесс и в дальнейшем распространить их на весь регион», – пояснила глава Мингосуправления Подмосковья Надежда КуртяниДля получения платёжных документов нужно воспользоваться услугой «Выдача документов на оплату коммунальных услуг». Они поступят в личный кабинет на региональном портале.
Сверить взаиморасчёты, произвести перерасчёт по причине временного отсутствия в месте проживания или из-за нарушения качества коммунальных услуг можно с помощью «Сверки взаиморасчётов и перерасчёта платы за коммунальные услуги в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения».
«До конца года планируем перевести в электронный формат целый ряд коммунальных услуг – обслуживание и сопровождение приборов учёта, включая опломбировку, снятие контрольных показаний, передачу актов проверок в ЕИРЦ. Граждане также смогут дистанционно получать акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, заключать соглашения о погашении задолженностей, договоры поставки ресурсов и услуг, оперативно решать вопросы отключения и подключения тепло- и водоснабжения», – добавила Куртяник.Новые услуги доступны на регпортале в разделе «Гражданам» – «Жильё» – «Коммунальные услуги». Воспользоваться ими могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели в Можайском и Рузском муниципальных округах. Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму.