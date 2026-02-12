Пешеходам Пушкинского округа напомнили правила дорожной безопасности
Акцию «Будь внимателен, пешеход» провели в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино сотрудники ГАИ при участии волонтёров и отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) образовательных комплексов №3 и №9. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Пешеходам напомнили правила перехода проезжей части и рассказали, как важно использовать светоотражающие элементы.
«Участники отрядов ЮИД сами сделали наклейки-световозвращатели и раздавали их пешеходам вместе с памятками по ПДД», — говорится в сообщении.Особое внимание в ходе акции уделялось людям в тёмной одежде, так как именно их сложнее всего заметить водителям на ночной дороге.
Ранее сообщалось, что в Пушкинском округе состоялась масштабная проверка автобусов, направленная на улучшение качества пассажирских перевозок.