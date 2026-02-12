Достижения.рф

Пешеходам Пушкинского округа напомнили правила дорожной безопасности

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Акцию «Будь внимателен, пешеход» провели в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино сотрудники ГАИ при участии волонтёров и отрядов юных инспекторов движения (ЮИД) образовательных комплексов №3 и №9. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Пешеходам напомнили правила перехода проезжей части и рассказали, как важно использовать светоотражающие элементы.

«Участники отрядов ЮИД сами сделали наклейки-световозвращатели и раздавали их пешеходам вместе с памятками по ПДД», — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе акции уделялось людям в тёмной одежде, так как именно их сложнее всего заметить водителям на ночной дороге.

Ранее сообщалось, что в Пушкинском округе состоялась масштабная проверка автобусов, направленная на улучшение качества пассажирских перевозок.
Лев Каштанов

