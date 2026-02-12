Достижения.рф

Модернизацию ВЗУ в Жуковском завершат до конца года

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

В городском округе Жуковский проводят модернизацию водозаборного узла №5. Работы планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.



В настоящее время готовность объекта составляет 72%.

«Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой насосной станции и устройством внутренних инженерных систем», — говорится в сообщении.
Общая площадь ВЗУ составляет свыше 1,7 тыс. квадратных метров, бюджет проекта — около 124 миллионов рублей. Модернизация позволит улучшить качество воды для более чем 18 тысяч жителей.

Лев Каштанов

