В Подмосковье в феврале выписали более 60 штрафов за сброс мусора рядом с баками
63 штрафа за сброс мусора рядом с контейнерными площадками на общую сумму 660 тысяч рублей выписали в Московской области с начала февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Нарушителей удалось выявить с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».
«Камеры фиксируют машины, из которой выбросили отходы, после чего автовладельцу владельцу поступает штраф по упрощенной системе», — говорится в сообщении.Нарушения обнаружили в Домодедове, Можайске, Жуковском, а также в деревне Подпорино под Истрой и деревне Лешино округа Чехов.
Размер штрафа за сброс мусора из машины в неположенном месте составляет до 70 тысяч рублей для физлиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юрлиц.