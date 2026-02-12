В Подмосковье в феврале выписали более 60 штрафов за сброс мусора рядом с баками

12 февраля 2026, 14:16

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

63 штрафа за сброс мусора рядом с контейнерными площадками на общую сумму 660 тысяч рублей выписали в Московской области с начала февраля. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Нарушителей удалось выявить с помощью видеокамер системы «Безопасный регион».





«Камеры фиксируют машины, из которой выбросили отходы, после чего автовладельцу владельцу поступает штраф по упрощенной системе», — говорится в сообщении.