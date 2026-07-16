Подмосковье представило практики использования сельхозземель на Дне поля

16 июля 2026, 21:30

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Делегация Московской области представила практики эффективного использования сельскохозяйственных земель на Всероссийском дне поля, который стартовал в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.





Крупнейшую выставку достижений отечественного агропрома организовал Минсельхоз России. Площадка объединяет демонстрацию современной техники, селекционных достижений, агрохимии, биотехнологий и беспилотных решений.



На круглом столе «Правовое регулирование земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение в оборот» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин представил практики региона по эффективному использованию земли.

«Земля – основа сельского хозяйства. Наша задача – обеспечить её рациональное использование. В Подмосковье мы применяем разные инструменты управления земельными ресурсами. Так, космический мониторинг позволяет получать актуальные данные о состоянии участков, муниципальный контроль – работать с конкретными территориями, государственный контроль – обеспечивать соблюдение требований закона», — отметил Мосин.