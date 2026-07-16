Подмосковье представило практики использования сельхозземель на Дне поля
Делегация Московской области представила практики эффективного использования сельскохозяйственных земель на Всероссийском дне поля, который стартовал в Алтайском крае. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
Крупнейшую выставку достижений отечественного агропрома организовал Минсельхоз России. Площадка объединяет демонстрацию современной техники, селекционных достижений, агрохимии, биотехнологий и беспилотных решений.
На круглом столе «Правовое регулирование земель сельскохозяйственного назначения и вовлечение в оборот» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин представил практики региона по эффективному использованию земли.
«Земля – основа сельского хозяйства. Наша задача – обеспечить её рациональное использование. В Подмосковье мы применяем разные инструменты управления земельными ресурсами. Так, космический мониторинг позволяет получать актуальные данные о состоянии участков, муниципальный контроль – работать с конкретными территориями, государственный контроль – обеспечивать соблюдение требований закона», — отметил Мосин.Как уточнили в министерстве, космический мониторинг позволяет на основе данных дистанционного зондирования Земли регулярно обновлять информацию о состоянии и использовании сельскохозяйственных участков в регионе. По итогам прошлого года в рамках муниципального земельного контроля в регионе обследовали 626 000 гектаров сельскохозяйственных земель.
Дополняет систему государственный земельный надзор, который осуществляет Россельхознадзор. Он оценивает соблюдение требований земельного законодательства и принимает меры по устранению нарушений и эффективному использованию участков. В 2025 году проверено 54 000 гектаров земель.
По итогам работы более 2000 гектаров оформлено в муниципальную и региональную собственность для последующего вовлечения в оборот. 1,8 тысячи гектаров изъято по решениям суда, 600 гектаров реализовано через торги.
Меры государственной поддержки помогают аграриям осваивать земельные участки.