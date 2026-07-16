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Сборная ветеранов СВО Подмосковья выступит на соревнованиях по лёгкой атлетике

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области выступит на первом Всероссийском физкультурном мероприятии по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.



В соревнованиях примут участие более 100 ветеранов спецоперации – 27 сборных регионов и команда Центрального спортивного клуба Армии.

Московскую область представят Юрий Куцый в беге на 200 и 400 метров, Дмитрий Лемешко и Максим Хлебов в метании копья, диска и толкании ядра.

Соревнования пройдут с 18-22 июля в Чебоксарах. Они направлены на реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов СВО средствами физкультуры и спорта.
Лора Луганская

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