Сборная ветеранов СВО Подмосковья выступит на соревнованиях по лёгкой атлетике
Сборная Московской области выступит на первом Всероссийском физкультурном мероприятии по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
В соревнованиях примут участие более 100 ветеранов спецоперации – 27 сборных регионов и команда Центрального спортивного клуба Армии.
Московскую область представят Юрий Куцый в беге на 200 и 400 метров, Дмитрий Лемешко и Максим Хлебов в метании копья, диска и толкании ядра.
Соревнования пройдут с 18-22 июля в Чебоксарах. Они направлены на реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов СВО средствами физкультуры и спорта.
Московскую область представят Юрий Куцый в беге на 200 и 400 метров, Дмитрий Лемешко и Максим Хлебов в метании копья, диска и толкании ядра.
Соревнования пройдут с 18-22 июля в Чебоксарах. Они направлены на реабилитацию и социальную адаптацию ветеранов СВО средствами физкультуры и спорта.