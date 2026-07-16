Сборная ветеранов СВО Подмосковья выступит на соревнованиях по лёгкой атлетике

16 июля 2026, 20:52

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная Московской области выступит на первом Всероссийском физкультурном мероприятии по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата среди ветеранов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





