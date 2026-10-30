Подмосковье представило принципы планирования территорий на конгрессе КРТ
Всероссийский конгресс по комплексному развитию территорий проходит в Калининграде. С докладами перед собравшимися выступили начальник Управления обеспечения устойчивого развития территории для объектов нежилого назначения Мособлархитектуры Алеся Гончарик и главный градостроитель «НИиПИ градостроительства Московской области» Надежда Зыкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Алеся Гончарик рассказал о принципах создания мастер-планов населённых пунктов в Подмосковье.
«Сегодня нужно не только обновлять жилой фонд, но и развивать общественно-деловые, производственные площадки и сопутствующую инфраструктуру. Важно сохранить здоровье граждан и восстановить природные зоны. Мастер-планы призваны комплексно решать эти задачи и сохранять баланс интересов жителей, бизнеса и гостей города», — отметила сотрудница Мособлархитекуры.А Надежда Зыкова в своём выступлении сделала акцент на комплексном развитии коттеджных посёлков и рассказала о действующих в Подмосковье правилах индивидуального жилищного строительства, требующих учитывать дорожную сеть, прокладку инженерных коммуникаций и прочую инфраструктуру ещё на этапе планирования.