В Московской области расчистили 39 водоёмов по губернаторской программе

30 октября 2026, 11:30

оригинал Фото: медиасток.рф

Расчистку 39 водоёмов провели в Подмосковье с начала текущего года по губернаторской программе «100 прудов и озёр». Об этом рассказала заведующая отделом реабилитации водных объектов Управления охраны окружающей среды Карина Липко, сообщает пресс-служба Мособлдумы.





Оздоровление региональных водоёмов обсудили на выездном заседании Комитета областного парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии в Можайске.





«По программе губернатора Московской области «100 прудов и озёр» очистили 39 русловых водоёмов общей площадью 302 гектара в 20 округах. Из воды убрали избыточную растительность и мусор, а с берегов — аварийные деревья», — сказала Липко.