В Московской области расчистили 39 водоёмов по губернаторской программе
Расчистку 39 водоёмов провели в Подмосковье с начала текущего года по губернаторской программе «100 прудов и озёр». Об этом рассказала заведующая отделом реабилитации водных объектов Управления охраны окружающей среды Карина Липко, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Оздоровление региональных водоёмов обсудили на выездном заседании Комитета областного парламента по имущественным отношениям, природопользованию и экологии в Можайске.
«По программе губернатора Московской области «100 прудов и озёр» очистили 39 русловых водоёмов общей площадью 302 гектара в 20 округах. Из воды убрали избыточную растительность и мусор, а с берегов — аварийные деревья», — сказала Липко.Она добавила, что по госпрограмме «Экология и окружающая среда Подмосковья на 2023-2030 годы» ведётся расчистка рек Гнилуша, Уча и Скалба. Работы должны завершить в ноябре. Кроме того, в рамках федерального проекта «Вода России» расчищают реку Копнинку. Первый этап уже выполнен, второй закончат в мае будущего года.