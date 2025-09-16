Подмосковье представило продукцию на международной выставке World Food Moscow
Московская область участвует в 34-й Международной осенней выставке продуктов питания World Food Moscow. Она проходит 16-19 сентября на площадке МВЦ «Крокус Экспо» в столице, сообщили в пресс-службе Минисельхозпрода Подмосковья.
В этом году мероприятие собрало свыше 1,1 тыс. производителей и поставщиков из 31 страны, а также более 60 регионов России. Подмосковье на выставке представляют несколько компаний. Так, сыроварня «Альдини» из Орехово-Зуева привезла фирменный сыр «Горгонзола» с благородной голубой плесенью и другую продукцию. ООО «БАМБЛБИР» из Наро-Фоминска показывает крафтовые напитки. «Чеховская кондитерская фабрика» презентует шоколад, ООО «Доширак» с производственным комплексом в Раменском округе предлагает бакалею, а «Ферма М2 Шульгино» – органические продукты.
Выставка объединяет производителей, поставщиков, представителей ритейла и сферы общественного питания. Подробную информацию о мероприятии можно найти на сайте.
