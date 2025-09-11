В Подмосковье с начала года выявили более 400 нарушений в торговле алкоголем

11 сентября 2025, 17:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Регулярные проверки соблюдения правил торговли алкогольной продукцией проходят в Московской области. С начала текущего года в ходе таких проверок было выявлено 407 нарушений и изъято около 7,6 тыс. бутылок спиртного. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.





Всего было проверено свыше 1,4 тыс. магазинов. Большинство нарушений — 275 — связаны с продажей алкоголя в запрещённых для этого зонах. В 69 случаях спиртное продавали после 23:00, у 26 предпринимателей не было лицензии, в 14 торговых точках спиртное продали несовершеннолетним, а в пяти случаях алкоголь продавался в ларьках.





«Проверки направлены на пресечение незаконной торговли алкоголем: когда предприниматель действует без лицензии, регистрации в системах «Честный знак» и ЕГАИС, продаёт спиртное после 23:00, несовершеннолетним или в «зонах запрета», — сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Двойных.