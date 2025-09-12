В Подмосковье провели учения по ликвидации африканской чумы свиней
Учения по ликвидации очага заболевания африканской чумой свиней повели в Одинцовском округе на базе нового Учебно-тренировочного центра министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Мероприятие посетил первый замминистра Минсельхозпрода региона — главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Новиков.
«Такие учения являются плановой профилактической мерой. Они проводятся трижды в год. Их ключевая цель состоит в отработке межведомственного взаимодействия и поддержании готовности специалистов к оперативному реагированию для ликвидации угрозы распространения заболеваний», — сказал Сергей Новиков.Он добавил, что одинцовский Учебно-тренировочный центр позволили провести учения на высоком качественном уровне.