Подмосковье представит четыре кандидата на конкурс библиотекарей
Четыре представителя Подмосковье принимают участие во Всероссийском конкурсе молодых лидеров библиотечного дела «Будущее библиотек», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Состязание проводится среди специалистов общественных библиотек России в возрасте до 35 лет. Его цель — поддержать профессиональный рост молодых кадров, стимулировать креативность и лидерские качества, а также способствовать обмену успешными практиками в библиотечном сообществе.
На участие в конкурсе поступило более 450 заявок из разных регионов страны. Прием заявок проходил с 10 апреля по 30 сентября. Участников оценивают в шести номинациях: «Руководитель коллектива», «Командный лидер», «Посол добровольчества», «Популяризатор идей и событий», «Лидер нового поколения» и «Лидер сообщества».
Московскую область представляют:
- Софья Голицына, Центральная библиотека г. Павловский Посад — номинация «Командный лидер»;
- Ирина Ходункова, руководитель отдела SMM Дмитровской центральной библиотеки — номинация «Лидер нового поколения»;
- Надежда Колпакова, ведущий библиотекарь Балашихинской ЦГБ имени Ф.И. Тютчева, и Людмила Кременюк, заведующая Новощаповской сельской библиотекой г.о. Клин — номинация «Лидер сообщества».