Подмосковье представит четыре кандидата на конкурс библиотекарей

10 октября 2025, 09:20

оригинал Фото: istockphoto / Vera Chitaeva

Четыре представителя Подмосковье принимают участие во Всероссийском конкурсе молодых лидеров библиотечного дела «Будущее библиотек», сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Состязание проводится среди специалистов общественных библиотек России в возрасте до 35 лет. Его цель — поддержать профессиональный рост молодых кадров, стимулировать креативность и лидерские качества, а также способствовать обмену успешными практиками в библиотечном сообществе.



На участие в конкурсе поступило более 450 заявок из разных регионов страны. Прием заявок проходил с 10 апреля по 30 сентября. Участников оценивают в шести номинациях: «Руководитель коллектива», «Командный лидер», «Посол добровольчества», «Популяризатор идей и событий», «Лидер нового поколения» и «Лидер сообщества».



Московскую область представляют:

Софья Голицына, Центральная библиотека г. Павловский Посад — номинация «Командный лидер»;

Ирина Ходункова, руководитель отдела SMM Дмитровской центральной библиотеки — номинация «Лидер нового поколения»;

Надежда Колпакова, ведущий библиотекарь Балашихинской ЦГБ имени Ф.И. Тютчева, и Людмила Кременюк, заведующая Новощаповской сельской библиотекой г.о. Клин — номинация «Лидер сообщества».



