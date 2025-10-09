В подмосковных индустриальных парках начнут строить промышленную недвижимость

09 октября 2025, 22:42

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Совком Индастриал» в ближайшее время начнёт возводить на территории государственных индустриальных парков «Титан» и «Ключ» объекты в формате «Лайт Индастриал». Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.







«В рамках инвестпроекта «Совком Индастриал» построит 43 000 квадратных метров недвижимости в формате «Лайт Индастриал» в двух индустриальных парках. Соглашение было подписано на ПМЭФ 2025. Сейчас компания получила все необходимые разрешения и может приступать к строительству. Планируется запустить промышленные коворкинги в эксплуатацию в 2027 году. Инвестиции в проект составят около трёх миллиардов рублей», – отметила Зиновьева.