Подмосковная компания с начала года продала косметики на 7 млрд рублей
Подмосковный производитель косметики «Аравия» за три квартала текущего года реализовал более 19 миллионов единиц продукции. Объём продаж превысил семь миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По сравнению с прошлогодними показателями рост объёма торговли составил 17,9% в денежном выражении и 24,2% – в штучном измерении», – уточнил директор компании «Аравия» Олег Востриков.Лидерами продаж он назвал крем и маску для лица, а также пенку для умывания.
Всего компания производит свыше 600 наименований косметических средств. Более 100 из них разработали и ввели в продажу с начала этого года. До конца 2025-го в продажу поступит ещё порядка 30 новинок.