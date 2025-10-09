Подмосковная компания с начала года продала косметики на 7 млрд рублей

09 октября 2025, 22:30

оригинал Фото: компания «Аравия»

Подмосковный производитель косметики «Аравия» за три квартала текущего года реализовал более 19 миллионов единиц продукции. Объём продаж превысил семь миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.







«По сравнению с прошлогодними показателями рост объёма торговли составил 17,9% в денежном выражении и 24,2% – в штучном измерении», – уточнил директор компании «Аравия» Олег Востриков.