В Московской области увеличился спрос на бытовую химию и товары личной гигиены

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В региональных супермаркетах и магазинах представлен широкий ассортимент товаров для личной гигиены и бытовой химии. Рынок этой группы товаров в Подмосковье демонстрирует умеренный рост. Основным фактором роста является расширение ассортимента, который включает товары для различных нужд и потребностей, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
За последние три месяца жители Подмосковья приобрели около четырёх тонн мыла в упаковках по 100 грамм — спрос на него вырос на 17%. Кроме того, на 4% увеличился спрос на хозяйственное мыло — с января по март было продано 972 килограмма брусков по 200 грамм.
Также активно приобретали и другие товары:
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Также активно приобретали и другие товары:
- более 1,5 миллионов зубных щёток;
- 667 тысяч тюбиков зубной пасты;
- свыше 3,6 тысяч тонн стирального порошка;
- 9,3 тысяч упаковок антисептиков для рук объёмом 50 мл.
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Дайана Хусинова