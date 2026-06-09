Подмосковье представит стенд и программу на Международном туристическом форуме
На ВДНХ 10-14 июня состоится Международный туристический форум «Путешествуй!». Регион примет в нём активное участие, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Стенд Подмосковья разместят перед главным центральным павильоном №1.
«Посетителей будут знакомить с городами, входящими в расширенную географию маршрута «Золотое кольцо» на территории Подмосковья. Их представят в виде инсталляций, которые ассоциируются с главными архитектурными или культурными достопримечательностями. Стенд превратят в интерактивную карту, где каждый сможет почувствовать себя первооткрывателем новых туристических жемчужин», – рассказали в ведомстве.Для гостей подготовят мастер-классы от художников дулёвского и гжельского народных художественных промыслов, интерактивное представление «Дулёвское чаепитие».
В Международном туристическом форуме «Путешествуй!» в этом году участвуют 74 региона России и 12 дружественных стран. Участники предложат насыщенную интерактивную программу – развлекательные мероприятия на стендах регионов и зарубежных стран, туры со скидками на отдых напрямую от представителей туротрасли, дегустации региональных блюд, большой концерт со звёздами на Главной сцене и многое другое.
Площадки форума будут работать с 10 до 20 часов. Вход свободный.