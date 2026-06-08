Жителей Подмосковья предупредили об активизации туристических мошенников

08 июня 2026, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

С приходом лета и сезона отпусков в России активизировались мошенники, действующие в сфере туризма. О росте числа киберпреступлений, связанных с организацией отдыха, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





В этом году злоумышленники переходят на новый технологический уровень, появляются новые схемы обмана путешественников.

«Так, жертвы могут столкнуться с массовыми дипфейк-звонками, а также видео от лица сотрудников турфирм. Так аферисты убеждают граждан внести предоплату за несуществующие туры. В мессенджерах стали появляться чат-боты, которые маскируются под службы поддержки известных сервисов бронирования. Кроме того, злоумышленники рассылают гиперперсонализированные фишинговые письма, используя данные из утечек, чтобы усыпить бдительность жертвы», – рассказали в ГУРБ.