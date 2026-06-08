Жителей Подмосковья предупредили об активизации туристических мошенников
С приходом лета и сезона отпусков в России активизировались мошенники, действующие в сфере туризма. О росте числа киберпреступлений, связанных с организацией отдыха, предупредили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
В этом году злоумышленники переходят на новый технологический уровень, появляются новые схемы обмана путешественников.
«Так, жертвы могут столкнуться с массовыми дипфейк-звонками, а также видео от лица сотрудников турфирм. Так аферисты убеждают граждан внести предоплату за несуществующие туры. В мессенджерах стали появляться чат-боты, которые маскируются под службы поддержки известных сервисов бронирования. Кроме того, злоумышленники рассылают гиперперсонализированные фишинговые письма, используя данные из утечек, чтобы усыпить бдительность жертвы», – рассказали в ГУРБ.Не теряют актуальности и классические схемы обмана. Среди самых распространённых – фейковые сайты. Мошенники создают копии сайтов авиакомпаний, турагентств и сервисов по аренде жилья. Пользователи платят за горящие туры или дешёвые билеты, но не получают подтверждения бронирования.
Другая мошенническая схема – фишинговые рассылки. Жертве приходит сообщение о якобы изменении даты рейса или необходимости доплатить со ссылками на фальшивые ресурсы. Так происходит кража данных банковских карт.
Злоумышленники также практикуют перехват бронирований. Они взламывают аккаунты отелей или турагентств и рассылают клиентам фальшивые требования срочно подтвердить или оплатить бронь.
Турист также может столкнуться с мошенничеством с арендой. Речь идёт о предложении жилья по привлекательной цене, но с требованием внести предоплату напрямую. После получения денег аферисты исчезают.
Чтобы не стать жертвой мошенников, в ГУРБ советуют проверять дату создания сайта. Появившиеся недавно ресурсы должны вызывать подозрение.
Кроме того, никогда нельзя переходить по ссылкам из СМС и сообщений от незнакомцев, соглашаться на предоплату без тщательной проверки документов. Настоящие компании не станут навязывать услуги по телефону и требовать немедленной оплаты через подозрительные ссылки.