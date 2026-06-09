Российский турист выжил после крушения судна у острова Флорес в Индонезии
Российский турист выжил при крушении судна у побережья индонезийского острова Флорес. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Россиянин вместе с капитаном отправился на прогулку в район острова Серая неподалёку от Флореса. Судно с открытой палубой «Берках Кембар» начало тонуть. Капитан успел передать сигнал бедствия в экстренные службы.
Прибывшие спасатели не обнаружили людей у судна. Позже выяснилось: капитан и российский турист после крушения добрались вплавь до острова Серая. По информации местных служб, они провели в воде около четырёх часов.
Спасатели доставили обоих на остров Флорес, где медики провели осмотр. Состояние пострадавших — удовлетворительное. Специалисты устанавливают причины происшествия. Предварительная версия: судно могло налететь на риф.
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