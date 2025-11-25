В Раменском округе провели студенческий турнир по быстрым шахматам

25 ноября 2025, 17:58

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Традиционный очный турнир по быстрым шахматам состоялся в Гжельском государственном университете (ГГУ). Об этом сообщает пресс-служба Раменского муниципального округа.





Шахматами занимаются многие студенты вуза. Турнир для них является прекрасной возможностью проверить свои знания и способности.





«Турнир по быстрым шахматам – это важная часть внеучебной жизни ГГУ. Мы рады, что он пользуется такой популярностью среди студентов. Шахматы развивают интеллект, учат стратегическому мышлению и воспитывают характер. Мы надеемся, что соревнования станут еще масштабнее и привлекут больше талантливых студентов», — сказала организатор и главный судья турнира, преподавательница отделения физической культуры вуза Лада Воскресенская.