В Раменском округе провели студенческий турнир по быстрым шахматам
Традиционный очный турнир по быстрым шахматам состоялся в Гжельском государственном университете (ГГУ). Об этом сообщает пресс-служба Раменского муниципального округа.
Шахматами занимаются многие студенты вуза. Турнир для них является прекрасной возможностью проверить свои знания и способности.
«Турнир по быстрым шахматам – это важная часть внеучебной жизни ГГУ. Мы рады, что он пользуется такой популярностью среди студентов. Шахматы развивают интеллект, учат стратегическому мышлению и воспитывают характер. Мы надеемся, что соревнования станут еще масштабнее и привлекут больше талантливых студентов», — сказала организатор и главный судья турнира, преподавательница отделения физической культуры вуза Лада Воскресенская.В этом году победу на турнире одержала студентка отделения «Информационные системы и программирование» Ангелина Ильина. Серебряную медаль завоевала студентка направления «Живопись» Мария Скаридова. А третье место заняла студентка отделения «Информационные системы и программирование» Зоя Королёва.