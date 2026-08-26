В Мелихове стартовал приём заявок на Международный конкурс чтецов им. Чехова
Государственный литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» начал приём заявок на XVII Международный конкурс чтецких работ имени Антона Павловича Чехова. В 2027 году тема конкурса – «Чехов и Распутин», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Конкурс проводят каждый год среди молодых актёров и студентов театральных вузов России и других стран. Отборочные туры пройдут в несколько этапов. Кульминацией станет гала-концерт в музее-заповеднике «Мелихово» с награждением победителей в день рождения писателя – 29 января.
К участию приглашаются молодые актёры и студенты выпускных курсов театральных вузов, в программе которых есть дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». В состав жюри войдут известные актёры, педагоги, мастера художественного слова. Они выберут лучших исполнителей.
Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января будущего года. Заявки на участие принимаются до 1 ноября этого года по электронной почте: Chekhov-konkurs@yandex.ru.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе доступна на сайте музея-заповедника.
К участию приглашаются молодые актёры и студенты выпускных курсов театральных вузов, в программе которых есть дисциплины «Сценическая речь» и «Художественное слово». В состав жюри войдут известные актёры, педагоги, мастера художественного слова. Они выберут лучших исполнителей.
Конкурсные прослушивания пройдут 27 и 28 января будущего года. Заявки на участие принимаются до 1 ноября этого года по электронной почте: Chekhov-konkurs@yandex.ru.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе доступна на сайте музея-заповедника.