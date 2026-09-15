В Зарайске стартовала вакцинация детей против гриппа
В Зарайске началась прививочная кампания против гриппа среди детей. В больницу округа поступила первая партия вакцины, которую уже распределили между детскими садами, амбулаториями и детской поликлиникой, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
Медицинская сестра процедурного кабинета детского поликлинического отделения Зарайской больницы Екатерина Родионова пояснила, что в Зарайске стартовала вакцинация детей против гриппа в детских садах и школа. При этом она отметила, что при желании родители могут привить ребенка в прививочном кабинете детской поликлиники.
«Для этого необходимо записаться к врачу-педиатру для проведения осмотра и дачи информированного добровольного согласия», — отметила она.В этом сезоне для детей используют вакцину «Ультрикс Квадри». По словам специалистов, препарат обеспечивает защиту сразу от четырех штаммов вируса, хорошо переносится и не содержит консервантов.
«Эта вакцина обладает широкой степенью защиты, так как защищает сразу от четырех штаммов вируса. Препарат довольно легко переносится детьми и не содержит консервантов. Это позволяет нам прививать даже тех ребят, которые входят в группы риска или склонны к аллергическим реакциям», — добавила Екатерина Родионова.Медики рекомендуют родителям не откладывать вакцинацию и сделать прививку до сезонного подъема заболеваемости. Перед процедурой ребенку необходимо пройти осмотр у педиатра и оформить информированное добровольное согласие.
Записаться к врачу можно через инфомат в поликлинике, по номеру кол-центра 122, на региональном портале «Здоровье», в мобильном приложении «Добродел: Здоровье», а также через чат-бот «Денис» в Telegram или МАХ.