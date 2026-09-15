15 сентября 2026, 17:55

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В Зарайске началась прививочная кампания против гриппа среди детей. В больницу округа поступила первая партия вакцины, которую уже распределили между детскими садами, амбулаториями и детской поликлиникой, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Медицинская сестра процедурного кабинета детского поликлинического отделения Зарайской больницы Екатерина Родионова пояснила, что в Зарайске стартовала вакцинация детей против гриппа в детских садах и школа. При этом она отметила, что при желании родители могут привить ребенка в прививочном кабинете детской поликлиники.



«Для этого необходимо записаться к врачу-педиатру для проведения осмотра и дачи информированного добровольного согласия», — отметила она.

«Эта вакцина обладает широкой степенью защиты, так как защищает сразу от четырех штаммов вируса. Препарат довольно легко переносится детьми и не содержит консервантов. Это позволяет нам прививать даже тех ребят, которые входят в группы риска или склонны к аллергическим реакциям», — добавила Екатерина Родионова.