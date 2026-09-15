В Протвине завершают строительство завода по производству косметики
Новый завод по выпуску косметической продукции компании «Аравия» заработает в Протвине этой осенью. В настоящее время строительство предприятия приближается к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
Участок для наращивания производственных мощностей компании предоставили на льготных условиях.
«Площадь нового завода — десять тысяч квадратных метров. Это и производственные цеха, и складские помещения. А производственный корпус площадью около девяти тысяч квадратных метров «Аравия» запустила в прошлом году. Инвестиции в проект составили 700 миллионов рублей», — рассказала зампред областного правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.Она добавила, что новый корпус позволит компании выпускать около 550 тонн продукции в год. Это на 40% больше, чем сейчас.