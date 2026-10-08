Подмосковье примет Х Всемирные игры юных соотечественников и ШОС

08 октября 2026, 17:50

оригинал Фото: istockphoto.com/Bet_Noire

Десятые Всемирные игры юных соотечественников и ШОС будут проходить с 12 по 16 октября. Часть соревнований состоятся на площадках в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации школьного спорта.





Участниками турнира станут около 400 юношей и девушек в возрасте 12–15 лет из стран Шанхайской организации сотрудничества, а также из российских землячеств за рубежом.





«В ФОКе «Юбилейный» в Химках проведут соревнования по мини-футболу и спортивной борьбе, а в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» в Дорлгопрудном состоятся турниры по плаванию, настольному теннису, волейболу 4×4 и баскетболу 3×3», — говорится в сообщении.