Подмосковье примет Х Всемирные игры юных соотечественников и ШОС
Десятые Всемирные игры юных соотечественников и ШОС будут проходить с 12 по 16 октября. Часть соревнований состоятся на площадках в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации школьного спорта.
Участниками турнира станут около 400 юношей и девушек в возрасте 12–15 лет из стран Шанхайской организации сотрудничества, а также из российских землячеств за рубежом.
«В ФОКе «Юбилейный» в Химках проведут соревнования по мини-футболу и спортивной борьбе, а в физкультурно-спортивном комплексе «Салют» в Дорлгопрудном состоятся турниры по плаванию, настольному теннису, волейболу 4×4 и баскетболу 3×3», — говорится в сообщении.Кроме того, в Москве за победу поборются шахматисты, а в Ледовом дворце «Крылатское» для всех участников игр организуют мастер-класс по катанию на коньках.