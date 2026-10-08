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Тхэквондисты из Подмосковья взяли награды турнира «Запад-Восток»

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Три золотые и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на межрегиональных соревнованиях по тхэквондо ВТФ «Запад-Восток». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.



Турнир проходил в Котельниках со 2 по 4 октября. В нём приняли участие более 300 спортсменов из разных российских регионов.

«На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Вероника Макеева из Лобни, выступавшая в весовой категории до 57 килограммов, Ева Арман из Королёва в весовой категории до 47 килограммов и люберчанин Александр Чернов в весовой категории до 59 килограммов», — говорится в сообщении.
А бронзовые награды получили два спортсмена из Королёва: Алексей Сомов в весовой категории до 51 килограмма и Даниил Телегин в весе до 48 килограммов.
Лев Каштанов

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