В Балашихе сносят аварийное здание школы 1930-х годов постройки
В квартале Лукино на Щёлковском шоссе в городском округе Балашиха ликвидируют аварийное здание школы №20. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
Трёхэтажное кирпичное здание возвели ещё в 1930-х годах рядом с жилыми домами и памятником архитектуры XIX столетия – церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Площадь объекта превышала 890 квадратных метров.
«Со временем прочность строительных конструкций снизилась, и в начале 2010-х здание вывели из эксплуатации. Учебное заведение присоединили к другому образовательному учреждению. Строение пустовало и начало разрушаться. Его признали аварийным, небезопасным для дальнейшего использования и включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации», – рассказали в пресс-службе.
Сейчас здание демонтируют. Завершить работы планируют до конца года. Всего в Балашихе выявили 427 объектов незавершённого строительства. Уже снесён, достроен и приведён в соответствие с требованиями закона 281 объект, то есть 66% от общего количества.