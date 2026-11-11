В Балашихе сносят аварийное здание школы 1930-х годов постройки

11 ноября 2026, 13:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В квартале Лукино на Щёлковском шоссе в городском округе Балашиха ликвидируют аварийное здание школы №20. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.





Трёхэтажное кирпичное здание возвели ещё в 1930-х годах рядом с жилыми домами и памятником архитектуры XIX столетия – церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Площадь объекта превышала 890 квадратных метров.

«Со временем прочность строительных конструкций снизилась, и в начале 2010-х здание вывели из эксплуатации. Учебное заведение присоединили к другому образовательному учреждению. Строение пустовало и начало разрушаться. Его признали аварийным, небезопасным для дальнейшего использования и включили в перечень объектов, подлежащих ликвидации», – рассказали в пресс-службе.