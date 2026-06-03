В Волоколамске пройдет второй этап велосерии Gran Fondo Russia
7 июня автодром Moscow Raceway в Волоколамском городском округе примет второй старт нового сезона крупнейшей российской серии любительских велозаездов Gran Fondo Russia, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Организаторы подготовили для участников дистанции на 30, 60 и 100 километров. Для выхода на старт спортсменам понадобятся исправный велосипед, защитный шлем и медицинская справка. Несовершеннолетние участники также должны предоставить согласие родителей, а желающим выступить в формате гонки потребуется спортивная страховка.
Сезон стартовал 31 мая в парке Малевича в Одинцовском городском округе, где состоялась гонка Gran Fondo Gravel Race. Соревнования объединили более 350 любителей велоспорта разных возрастов и уровней подготовки. Взрослые спортсмены преодолели дистанции 20, 50 и 80 километров, а также приняли участие в гонке на 80 километров для владельцев гравийных велосипедов. Для детей организаторы подготовили маршруты протяженностью 5, 10 и 15 километров. Все финишировавшие получили памятные медали, а победители и призеры — специальные призы.
Серия Gran Fondo Russia существует более десяти лет и считается крупнейшим проектом любительских шоссейных велозаездов в стране. Формат Gravel Race объединяет особенности шоссейного велоспорта и маунтинбайка, позволяя сочетать высокую скорость с ездой по пересеченной местности.
В этом сезоне Московская область примет пять этапов серии. После Волоколамска соревнования пройдут в Можайске (деревня Бородино) 14 июня, в Серпухове — 23 августа и в Рузе — 20 сентября. По итогам сезона организаторы вручат Кубок Gran Fondo Московской области лучшим участникам гонок на дистанциях 60 и 100 километров в абсолютных мужском и женском зачетах.
Мероприятие пройдет по адресу: Волоколамский городской округ, деревня Шелудьково, дом 39, автодром Moscow Raceway. Регистрация участников начнется в 08:00. Первые старты запланированы на 09:30, церемония награждения состоится в 13:15. Для юных велосипедистов организаторы также подготовили отдельную соревновательную программу.
Подробная информация о маршрутах, правилах участия и регистрации размещена на официальном сайте Gran Fondo Russia. Соревнования проходят в рамках реализации государственной программы «Спорт России».
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