В Волоколамске пройдет второй этап велосерии Gran Fondo Russia

03 июня 2026, 17:23

оригинал Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

7 июня автодром Moscow Raceway в Волоколамском городском округе примет второй старт нового сезона крупнейшей российской серии любительских велозаездов Gran Fondo Russia, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.