В подмосковном «Крокус Экспо» пройдет крупнейшая ветеринарная конференция России

09 ноября 2025, 16:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 12 по 14 ноября в павильоне № 3 выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет юбилейная 20-я Всероссийская ветеринарная конференция «NVC 2025». Это одно из крупнейших профессиональных мероприятий в сфере ветеринарии в России и СНГ, где специалисты обсудят новые подходы к лечению и диагностике животных, а также последние технологические разработки в отрасли, сообщили в Минсельхозе региона.