В подмосковном «Крокус Экспо» пройдет крупнейшая ветеринарная конференция России

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 12 по 14 ноября в павильоне № 3 выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет юбилейная 20-я Всероссийская ветеринарная конференция «NVC 2025». Это одно из крупнейших профессиональных мероприятий в сфере ветеринарии в России и СНГ, где специалисты обсудят новые подходы к лечению и диагностике животных, а также последние технологические разработки в отрасли, сообщили в Минсельхозе региона.



Конференция объединит более 300 экспертов — ветеринарных врачей, ученых, представителей клиник и компаний из России и зарубежья.

Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В программе — порядка 500 докладов, объединенных в 28 тематических секций: от базовых навыков и клинической практики до узкопрофильных направлений и инновационных методов лечения.

Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, конференция затронет и теорию, и практику: лекции будут сопровождаться демонстрацией реальных клинических случаев и практическими рекомендациями.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Кроме того на «NVC 2025» откроют отраслевую выставку, где компании представят современное оборудование, ветеринарные препараты, корма и многое другое.

​Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте конференции.
Ирина Паршина

