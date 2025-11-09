В подмосковном «Крокус Экспо» пройдет крупнейшая ветеринарная конференция России
С 12 по 14 ноября в павильоне № 3 выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске пройдет юбилейная 20-я Всероссийская ветеринарная конференция «NVC 2025». Это одно из крупнейших профессиональных мероприятий в сфере ветеринарии в России и СНГ, где специалисты обсудят новые подходы к лечению и диагностике животных, а также последние технологические разработки в отрасли, сообщили в Минсельхозе региона.
Конференция объединит более 300 экспертов — ветеринарных врачей, ученых, представителей клиник и компаний из России и зарубежья.
В программе — порядка 500 докладов, объединенных в 28 тематических секций: от базовых навыков и клинической практики до узкопрофильных направлений и инновационных методов лечения.
Как отметили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, конференция затронет и теорию, и практику: лекции будут сопровождаться демонстрацией реальных клинических случаев и практическими рекомендациями.
Кроме того на «NVC 2025» откроют отраслевую выставку, где компании представят современное оборудование, ветеринарные препараты, корма и многое другое.
Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте конференции.
