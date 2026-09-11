В Красногорске открылся обновлённый кинологический центр

11 сентября 2026, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Красногорске торжественно открыли обновлённый кинологический центр. Теперь это современное и уютное пространство для полицейских-кинологов и служебных собак, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.





Фасад украшает масштабное изображение служебной овчарки – символа преданности, защиты и надёжности. Здание оснащено всей необходимой инфраструктурой. В нём есть дежурная часть, административные кабинеты, кухня, комната отдыха и душевые.

«Особое внимание уделено здоровью питомцев. В ветеринарном кабинете - современное оборудование, позволяющее проводить полноценное обследование и лечение служебных собак прямо на месте, без перевозки в городские клиники. На прилегающей территории обновлены вольеры, установлены тёплые помещения для животных, разбита тренировочная площадка. Центр приступил к работе, принимая на службу новых четвероногих специалистов», – отметили в ГУРБ.