В Красногорске открылся обновлённый кинологический центр
В Красногорске торжественно открыли обновлённый кинологический центр. Теперь это современное и уютное пространство для полицейских-кинологов и служебных собак, сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Фасад украшает масштабное изображение служебной овчарки – символа преданности, защиты и надёжности. Здание оснащено всей необходимой инфраструктурой. В нём есть дежурная часть, административные кабинеты, кухня, комната отдыха и душевые.
«Особое внимание уделено здоровью питомцев. В ветеринарном кабинете - современное оборудование, позволяющее проводить полноценное обследование и лечение служебных собак прямо на месте, без перевозки в городские клиники. На прилегающей территории обновлены вольеры, установлены тёплые помещения для животных, разбита тренировочная площадка. Центр приступил к работе, принимая на службу новых четвероногих специалистов», – отметили в ГУРБ.
Там подчеркнули, что современная инфраструктура кинологических подразделений напрямую влияет на оперативное реагирование нарядов полиции, эффективность обнаружения взрывчатки и наркотиков.