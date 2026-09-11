В многоквартирном доме в Красногорске восстановили газоснабжение

11 сентября 2026, 17:25

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В доме №6 по Речной улице в Красногорске восстановили газоснабжение, ранее отключённое из-за нарушения жильцами правил безопасности. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В ходе проверки внутридомовой системы газоснабжения специалисты Мособлгаза обнаружили, что в одной из квартир провели самовольную замену проточного газового водонагревателя. Это ставило под угрозу безопасность всего дома, поэтому подачу ресурса перекрыли.





«Оперативно разрешить ситуацию помогло участие инспекторов министерства. Для этого они организовали взаимодействие между управляющей организацией и администрацией муниципалитета», — говорится в сообщении.