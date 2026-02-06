В Подмосковье состоялись лыжные гонки для особенных спортсменов

06 февраля 2026, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Лыжные гонки Специальной Олимпиады провели в Щёлкове на базе универсального спорткомплекса «Подмосковье» в четверг, 6 февраля. На старты вышли свыше 1200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Соревнования организовали для спортсменов с ментальными нарушениями и синдромом Дауна.





«Участники соревновались на дистанциях 400, 800, 1200 и 2000 метров и в смешанной командной эстафете 4х400 метров. У каждого лыжника была возможность попробовать свои силы в двух личных зачётах и эстафете», — говорится в сообщении.