В Подмосковье состоялись лыжные гонки для особенных спортсменов
Лыжные гонки Специальной Олимпиады провели в Щёлкове на базе универсального спорткомплекса «Подмосковье» в четверг, 6 февраля. На старты вышли свыше 1200 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Соревнования организовали для спортсменов с ментальными нарушениями и синдромом Дауна.
«Участники соревновались на дистанциях 400, 800, 1200 и 2000 метров и в смешанной командной эстафете 4х400 метров. У каждого лыжника была возможность попробовать свои силы в двух личных зачётах и эстафете», — говорится в сообщении.Забеги проводили в четырёх возрастных группах: для лыжников восьми-одиннадцати лет, 12-15 лет, 16лет — 21 года и от 22 лет и старше.
