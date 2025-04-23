В Подмосковье на акции «Сад памяти» высадят 66,3 тыс. деревьев и кустарников

Фото: пресс-служба Мособллеса
Московская область примет активное участие в федеральной акции «Сад памяти», которая проходит по всей стране. За время акции в регионе будет высажено более 66 тыс. деревьев, кустарников и саженцев, сообщил зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
«С 15 апреля по 30 мая высадим более 66,3 тыс. деревьев, кустарников и саженцев. Определено 68 центральных площадок. 68 иных площадок – это и дворы, и памятники, и социальные объекты, а также 14 лесных территорий. Готовятся инвентарь и посадочный материал. Акция пройдёт на достойном уровне. К участию в высадках мы рекомендуем приглашать ветеранов и их семьи, военнослужащих и школьников», – сказал Хайкин на еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьёва с руководящим составом областного правительства, главами городских муниципальных округов.Зампред также сообщил, что во всех округах Подмосковья запланировано провести более 7,2 тыс. мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Лора Луганская