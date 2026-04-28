В Ивантеевке приступили к заливке фундамента корпуса Образовательного центра №2
Пристройку к Образовательному центру №2, рассчитанную на 350 учеников, возводят в Ивантеевке. Ход работ проверили глава Пушкинского округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пархомов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан.
Сейчас строители начали заливать бетоном фундамент будущего учебного корпуса.
«Для Ивантеевки это действительно важный социальный проект, который около десяти лет ждал своей реализации. В настоящее время работы идут в соответствии с графиком. Далее объект будет на контроле, чтобы подрядчик не допускал нарушений и соблюдал сроки», — заявил Сергей Пахомов.В число запланированных работ входит также облицовка основного здания фасадными панелями, что улучшит теплоизоляцию и сделает постройку красивее.
В администрации округа отметили, что новый корпус позволит перевести большинство учеников Образовательного центра №2 на первую смену.