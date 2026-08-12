В «Созвездие Флагманов образования» вошли три представителя Подмосковья

12 августа 2026, 12:57

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Флагманы образования»

Сто человек вошли в обновлённое сообщество «Созвездие Флагманов образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» по итогам конкурса. В числе победителей три представителя Московской области. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Конкурс проходил в несколько этапов. В нём участвовали педагоги, управленцы, специалисты в области молодёжной политики, культуры и спорта — всего свыше четырёх тысяч человек.





«Отбор прошли 100 человек. Те, кто готов менять систему и брать ответственность за результат. Кто видит не только свой класс или школу, а всю страну. 100 лучших из лучших специалистов станут точкой опоры для новых практик, подходов и стандартов. И мы будем рядом, чтобы поддерживать их на этом пути», — сказал гендиректор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.