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Портативные ультразвуковые системы из Подмосковья вошли в реестр Минпромторга

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

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Минпромторг внёс системы ультразвуковой визуализации моделей EM7 и EM-80, разработанные компанией «ЕЛС-МЕД», в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, произведённой на территории страны. О разработках резидента ОЭЗ «Дубна» рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Всё более востребованными становятся портативные ультразвуковые системы для специализированных отделений многопрофильных больниц и проведения обследований на дому. Такие инновационные аппараты УЗИ последнего поколения производит российская компания «ЕЛС-МЕД», создающая высокотехнологичное медицинское оборудование.

Инвестор разработал инновационную систему ЕМ7. Вес аппарата – 3 кг, а качество визуализации обеспечивает максимальную точность диагностики. Время получения результатов значительно сократилось.


«Другая новая модель ультразвукового аппарата – ЕМ-80. Это универсальная система с высокой производительностью для диагностики в разных направлениях медицины. Например, аппарат предлагает комплексное решение для исследований методом эластографии. Модель оснащена множеством инструментов для обработки 3D- и 4D-изображений. Это позволяет создавать реалистичные объёмные изображения и решать сложные клинические задачи», – говорится в сообщении.
В этом году планируется произвести около 600 аппаратов УЗИ этих двух моделей. Они не требуют сложного монтажа и стоят дешевле импортных аналогов. В реестр Минпромторга России внесут ещё две новые модели ультразвуковых приборов, одна из которых, планшетного типа, не имеет аналогов в России.

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«Вспоминала, как ходить»: реабилитологи Пушкинской больницы вернули девушку к жизни
«Вспоминала, как ходить»: в Пушкинской больнице вернули девушку к жизни
13 февраля 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи отделения медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова вернули к жизни 28-летнюю пациентку. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.

Девушка на корпоративе попробовала запрещённые препараты. На следующий день её в беспомощном состоянии доставили в больницу с подозрением на панкреатит и отравление неизвестным веществом. У пациентки начали отказывать руки и ноги, пищеварительная и нервная системы. Она не могла глотать. В крайне тяжелом состоянии её забрали в реанимацию. После стабилизации состояния дальнейшим восстановлением занялись реабилитологи.
«В наше отделение она поступила в лежачем состоянии, с неработающими конечностями, депрессией и в сопровождении мамы. Пациентке делали массаж, проводили мышечную стимуляцию, физиотерапию, использовали систему «Корвит» с обратной биологически связью, разработанную для космонавтов. Она позволяет ускорить процесс восстановления после продолжительного периода неподвижности и помогает организму вспомнить, как ходить», – рассказал заведующий отделением медицинской реабилитации Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Розанова Павел Найдёнов.
Учитывая возраст и отсутствие хронических патологий, вертикализация проходила быстро. Занимались на различных тренажёрах.
«Через три недели она от нас уже ушла сама, при помощи ходунков. Для неё была разработана программа домашней реабилитации. На вторую госпитализацию через два месяца она пришла также на ходунках, но уже не в состоянии депрессии, а с чётким настроем работать. Добавились беговая дорожка, лечебная физкультура. Уходила она от нас уже с тросточкой. А спустя ещё несколько месяцев домашнего восстановления она легла к нам в третий раз. Продолжилась работа на аппаратах для наращивания мышечной массы», – отметил Найдёнов.
По прогнозам врачей, через один-два курса реабилитации девушка сможет вернуться к обычной жизни и к работе, прогноз у неё благоприятный. В итоге через пару лет после злополучного корпоратива она, скорее всего, продолжит жить обычной жизнью.

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Применение фандоматов в Подмосковье сократило выбросы СО² на 860 тонн
13 февраля 2025, 22:37

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Использование фандоматов в Московской области сократило выбросы углекислого газа на 860 тонн. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«В 43 городских округах региона установлен 761 экопункт для приёма алюминиевых и пластиковых бутылок. С момента установки первого аппарата выбросы СО² сократились более чем на 861 тонну. Так, для производства одной алюминиевой банки с использованием вторичных ресурсов расход энергии составит 0,71 ватт = 0,48 гр. СО². При первичном же производстве выброс составил бы 0,72 гр. СО²», – пояснили в ведомстве.
Том добавили, что из вторичных ресурсов, попадающих в фандоматы, делают новую тару, канцтовары, посуду, мебель, одежду, стройматериалы и запчасти.

Помимо ресурсов, производство вторичной продукции экономит около 60% электричества при использовании старых пластиковых бутылок, и примерно 22% – при применении алюминиевых.

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Приезжий разгромил помещение храма в Климовске и избил двух служительниц
13 февраля 2025, 22:13

Фото: iStock / Popescu Marius

В Подмосковье задержали мужчину, напавшего на служительниц храма Сергия Подольского в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Детали сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Установлено, что злоумышленник пластиковой трубой несколько раз ударил двух служительниц. Затем он разбил стекло на иконе, порвал плакаты, а из ящика с пожертвованиями похитил деньги. После этого он скрылся, но сотрудники патрульно-постовой службы задержали его по горячим следам», – рассказала Петрова.
Злоумышленником оказался ранее судимый 35-летний житель Свердловской области. Его доставили в отделение полиции для разбирательства.

Позже в Главном следственном управлении СКР по Московской области рассказали, что задержанного подозревают в нарушении права на свободу совести и вероисповеданий с применением насилия.
«Подозреваемый, пренебрежительно относясь к православной вере, публично и умышленно разбил церковные лампады, опрокинул купель для совершения таинства крещения, оторвал от стен храма церковные иконы с изображением святых и кинул их на пол. Затем мужчина применил насилие в отношении служителей храма, причинив телесные повреждения», – заявили в пресс-службе ведомства.
Запланировано проведение следственных действий с участием подозреваемого. Сейчас следователи допрашивают свидетелей.

Установление обстоятельств нападения на служительниц храма контролирует Подольская городская прокуратура.


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Жителям Московской области изложили правила поверок счётчиков отопления
13 февраля 2025, 21:43

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Если срок эксплуатации прибора учёта тепла в квартире истёк, счётчик отопления считается неисправным. В этом случае начисления будут производить по нормативу. Это может увеличить суммы платежей, предупредили в пресс-службе Министерства ЖКХ Подмосковья.
Межповерочный интервал теплосчётчиков в среднем составляет от четырёх до шести лет. Дату поверки можно узнать в паспорте прибора, личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Счётчики».
«Поверку теплосчётчика выполняют в метрологической лаборатории. Она включает демонтаж и транспортировку устройства; замену элементов питания и обратную установку с опломбировкой устройства; составление акта выполненных работ и договора с клиентом; передачу документов в управляющую компанию или расчётный центр», – рассказали в министерстве.
Там отметили, что средний срок процедуры – 14 дней. Проверить статус поверки можно, введя заводской или инвентарный номер на сайте ФГИС «Аршин» в разделе «Сведения о результатах поверки средств измерений».

При замене прибора нужно учесть, что тепловые счётчики бывают механическими и ультразвуковыми. Они отличаются сроком службы, стоимостью и техническими характеристиками. Выбор зависит от системы отопления и площади помещения.

Получить консультацию по выбору и установке можно на сайте МосОблЕИРЦ.

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Жильцам многоквартирных домов Подмосковья рассказали, за что они должны платить
13 февраля 2025, 21:31

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Собственники квартир в многоквартирных домах получают квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области перечислили основные услуги, входящие в эту квитанцию.
Согласно Жилищному кодексу, прежде всего, это коммунальные услуги – отопление, горячая и холодная вода, электричество, газ и водоотведение.

Помимо этого, предусмотрены взносы на капремонт. Это деньги, которые откладываются на восстановление важных частей дома.

Оплачивается и содержание жилого помещения. Эти услуги связаны с поддержанием общего имущества, включая уборку подъездов, ремонт общедомовых сетей и благоустройство дворов.

Помимо этого, жильцы обязаны оплачивать содержание общего имущества, к которому относятся коридоры, лестницы, чердаки, технические этажи, лифты и придомовая территория.
«Содержание жилого помещения включает три группы. Первая – это содержание несущих конструкций, к которым относятся фундамент, стены и крыша, и ненесущих – перегородки и внутренней отделки. Вторая – это ремонт инженерных систем. Они включают сети тепло-, водо-, электро- и газоснабжения, а также лифты. Третья – услуги по уходу за общим имуществом. Сюда входят уборка, дератизация, дезинсекция, благоустройство, озеленение, уборка и прочистка ливневых канализаций», – говорится в сообщении.
В соответствии с Жилищным кодексом, все жильцы обязаны оплачивать услуги, предоставляемые для комфортного проживания. Однако у них есть право на перерасчёт за услуги ненадлежащего качества при наличии акта, подтверждающего этот факт. Для оформления такого документа необходимо обратиться в свою управляющую компанию.

Если она уклоняется от перерасчёта платы, нужно обратиться в территориальный отдел Минчистоты.

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#подмосковье
#московская область
#минчистоты
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#жку
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#дома
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