Портативные ультразвуковые системы из Подмосковья вошли в реестр Минпромторга

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Минпромторг внёс системы ультразвуковой визуализации моделей EM7 и EM-80, разработанные компанией «ЕЛС-МЕД», в Реестр российской промышленной продукции и Единый реестр российской радиоэлектронной продукции, произведённой на территории страны. О разработках резидента ОЭЗ «Дубна» рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Всё более востребованными становятся портативные ультразвуковые системы для специализированных отделений многопрофильных больниц и проведения обследований на дому. Такие инновационные аппараты УЗИ последнего поколения производит российская компания «ЕЛС-МЕД», создающая высокотехнологичное медицинское оборудование.
Инвестор разработал инновационную систему ЕМ7. Вес аппарата – 3 кг, а качество визуализации обеспечивает максимальную точность диагностики. Время получения результатов значительно сократилось.
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Инвестор разработал инновационную систему ЕМ7. Вес аппарата – 3 кг, а качество визуализации обеспечивает максимальную точность диагностики. Время получения результатов значительно сократилось.
«Другая новая модель ультразвукового аппарата – ЕМ-80. Это универсальная система с высокой производительностью для диагностики в разных направлениях медицины. Например, аппарат предлагает комплексное решение для исследований методом эластографии. Модель оснащена множеством инструментов для обработки 3D- и 4D-изображений. Это позволяет создавать реалистичные объёмные изображения и решать сложные клинические задачи», – говорится в сообщении.В этом году планируется произвести около 600 аппаратов УЗИ этих двух моделей. Они не требуют сложного монтажа и стоят дешевле импортных аналогов. В реестр Минпромторга России внесут ещё две новые модели ультразвуковых приборов, одна из которых, планшетного типа, не имеет аналогов в России.
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Лора Луганская