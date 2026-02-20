Воробьёв поблагодарил за работу подмосковных общественников и вручил областные награды
Губернатор Андрей Воробьёв принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Московской области. На нём подвели итоги работы за прошлый год и наметили приоритетные цели на текущий.
Глава региона отметил значимость работы присутствовавших в зале. Это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые много лет делают добрые дела.
«За каждым из вас стоят команды. Хочу поблагодарить всех, кого вы объединили. Мы вами очень дорожим. Есть исполнительная власть, законодательная, есть Общественная палата, институты общественных, благотворительных организаций и волонтёры. Важно, чтобы все работали сообща, могли обсуждать самые разные темы. Сегодня очень многое завязано на внимании, заботе о тех, кто рискует жизнью на передовой, их семьях. Это важная, серьёзная, магистральная тема», – сказал губернатор.
В составе Общественной палаты Московской области работают 19 комиссий по разным направлениям, пять из них – новые: по волонтёрству и вопросам СВО, по общественному контролю, здоровому образу жизни, социальным коммуникациям и законотворчеству.
Общественный корпус состоит из 99 человек, среди которых деятели культуры, спортсмены, Герои России. По итогам прошлого года ОПМО вошла в топ-10 лучших региональных общественных палат. Основные показатели – законотворческая деятельность, общественно-наблюдательная активность, информационная открытость и так далее.
«Общественная палата России и аналитическое агентство RAEX представили рейтинг региональных общественных палат. По итогам прошлого года Общественная палата Московской области вошла в десятку лидеров. Но наиболее значимый для нас результат – то, что Подмосковье заняло первое место в России по публичной активности членов общественных палат. Мы не закрываемся, находимся в повестке, которая волнует жителей, и наши предложения находят отклик. Также мы входим в топ-5 регионов по нормотворческой активности, проведении общественных экспертиз региональных и федеральных законопроектов, – отметил председатель ОПМО Анатолий Торкунов.
Воробьёв поблагодарил тех, кто реализует полезные инициативы на территории Подмосковья, и вручил награды.
«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня активен, занимается чувствительными темами – добровольчеством, здравоохранением, помощью тем, кто проходит реабилитацию. В прошлом году запустили грантовый конкурс. Мы и дальше будем стараться поддерживать добрые начинания, которые реализуются в Подмосковье. Они часто являются примером для других территорий», – отметил Воробьёв.
В прошлом году при поддержке Министерства информации и молодёжной политики Московской области в Подмосковье был запущен грантовый конкурс для членов муниципальных и региональной общественных палат. Гранты получили 14 проектов в сфере молодёжной политики и волонтёрства, социального развития, искусства, туризма и культуры.