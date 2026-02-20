Воробьёв поблагодарил за работу подмосковных общественников и вручил областные награды

20 февраля 2026, 19:11

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Андрей Воробьёв принял участие в пленарном заседании Общественной палаты Московской области. На нём подвели итоги работы за прошлый год и наметили приоритетные цели на текущий.





Глава региона отметил значимость работы присутствовавших в зале. Это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые много лет делают добрые дела.

«За каждым из вас стоят команды. Хочу поблагодарить всех, кого вы объединили. Мы вами очень дорожим. Есть исполнительная власть, законодательная, есть Общественная палата, институты общественных, благотворительных организаций и волонтёры. Важно, чтобы все работали сообща, могли обсуждать самые разные темы. Сегодня очень многое завязано на внимании, заботе о тех, кто рискует жизнью на передовой, их семьях. Это важная, серьёзная, магистральная тема», – сказал губернатор.

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Анатолий Торкунов (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

«Общественная палата России и аналитическое агентство RAEX представили рейтинг региональных общественных палат. По итогам прошлого года Общественная палата Московской области вошла в десятку лидеров. Но наиболее значимый для нас результат – то, что Подмосковье заняло первое место в России по публичной активности членов общественных палат. Мы не закрываемся, находимся в повестке, которая волнует жителей, и наши предложения находят отклик. Также мы входим в топ-5 регионов по нормотворческой активности, проведении общественных экспертиз региональных и федеральных законопроектов, – отметил председатель ОПМО Анатолий Торкунов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Хочу поблагодарить всех, кто сегодня активен, занимается чувствительными темами – добровольчеством, здравоохранением, помощью тем, кто проходит реабилитацию. В прошлом году запустили грантовый конкурс. Мы и дальше будем стараться поддерживать добрые начинания, которые реализуются в Подмосковье. Они часто являются примером для других территорий», – отметил Воробьёв.