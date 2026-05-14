В Челюскинской школе отремонтируют пищеблок и актовый зал
Депутат Мособлдумы Михаил Ждан встретился с коллективом Челюскинской школы и местными жителями. В ходе беседы обсуждали развитие посёлка Челюскин, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Как отметил Ждан, в прошлом году были проведены масштабные работы по обновлению Дома культуры «Импульс». Отремонтированы кабинеты, хореографический зал, раздевалки и фойе. Само здание ДК было капитально отремонтировано несколько лет назад. Сейчас обновлённый дом культуры предлагает комфортные условия для посетителей.
Парламентарий поделился планами по улучшению условий в Челюскинской школе.
«В этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования, реализуемого с администрацией Пушкинского и руководством учреждения, запланирован ремонт пищеблока и актового зала», – сообщил депутат.Он также рассказал о модернизации системы теплоснабжения посёлка. В рамках концессионного соглашения администрации округа с компанией «Газпром теплоэнерго МО» построена новая блочно-модульная котельная с четырьмя современными котлами.
Теплоснабжение работает по закрытой схеме. Сама котельная отличается компактностью, а её мощность значительно превосходит старое советское оборудование.