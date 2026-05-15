Полиция задержала трёх курьеров мошенников, забравших у пенсионера 8 млн рублей

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Двух девушек 18 и 21 года и 20-летнего молодого человека, ставших курьерами телефонных мошенников и забравших у 68-летнего жителя Солнечногорска почти восемь миллионов рублей, задержали полицейские. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.



Пенсионеру две недели звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов, и убедили его в том, что от его имени оформлена доверенность на террориста, и что для доказательства своей невиновности нужно перевести часть денег «на безопасный счёт», а часть передать «инкассатору для декларирования».

«Мужчина выполнил распоряжения злоумышленников, а потом понял, что его обманули, и обратился в полицию», — говорится в сообщении.
Установить личности курьеров полицейские смогли благодаря записям с камер видеонаблюдения. Задержанные рассказали, что нашли подработку через мессенджеры. Причём молодой человек успел 13 раз забрать посылки у пожилых людей, а 18-летняя девушка после первого «заказа» усомнилась в законности работы и отказалась продолжать.
Лев Каштанов

