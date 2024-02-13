Радио1
Главная / Новости / Общество/ Работниц подмосковного агропрома пригласили принять участие во всероссийском конкурсе

Работниц подмосковного агропрома пригласили принять участие во всероссийском конкурсе

13 февраля 2024, 15:42
Фото: iStock/Halfpoint

Фото: iStock/Halfpoint

Стартовал приём заявок на участие во всероссийский конкурс «Женщины в АПК», попробовать свои силы приглашают и подмосковных тружениц сельского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Этот конкурс — возможность показать вклад женщин в развитие сельского хозяйства. Мы приглашаем всех сельхозтружениц региона принять в нем участие», — заявил глава министерства Владислав Мурашов.
Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Суперженщина», «Превосходящая звезда», «Есть женщины в русских селеньях» и «Кто, если не я?».


Заявки на участив конкурсе принимаются до 15 июля. На электронный адрес rcwa@mcx.gov.ru нужно отправить заполненную анкету участницы, документы и эссе.

Победительницы получат награды в октябре этого года: на ежегодном форуме «Женщины в АПК».

Читайте также:

Подмосковье удержало лидерство по производству сыра в России

В Подмосковье будут производить соусы и масла из трюфеля

Свыше 180 производителей Подмосковья приняли участие в выставке «Продэкспо»
#сельское хозяйство
#апк
#подмосковье
#женщины
#владислав мурашов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Каширская школьница выиграла викторину на выставке-форуме «Россия»
13 февраля 2024, 16:38

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Школьница из Каширы Анастасия Филатова стала победительницей интеллектуальной игры «Умники и умницы Подмосковья». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Интеллектуальная викторина прошла во время форума национальных достижений «Молодёжная политика» на выставке «Россия». Участниками стали пять школьников Московской области. Каширу представила Анастасия Филатова из школы №10. Победила в викторине подмосковная команда», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед началом игры стенд региона посетила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Читайте также:

Глава Каширы Шувалов рассказал о планах по благоустройству микрорайона Ожерелье

Каширская больница приняла участие в ярмарке вакансий в медуниверситете Петербурга

В Каширском музее для школьников провели необычное занятие по биологии
#кашира
#выставка
#форум
#россия
#школьники
#подмосковье
#московская область
#вднх
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье обработали от наледи более 12 тысяч км дорог
13 февраля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба МТДИ МО

На 12,5 тыс. км региональных и муниципальных дорог Московской области провели противогололёдную обработку после ледяного дождя, который прошёл в столичном регионе в понедельник, 12 февраля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
«Дорожные службы ликвидируют последствия ледяного дождя. Специальными материалами обработано 12,5 тыс. километров трасс. В работах участвуют более тысячи дорожных рабочих, задействовано 1,2 тыс. единиц техники», — отмечается в сообщении.
В первую очередь очищают от снега и обрабатывают от льда проезжую часть вылетных магистралей, а также маршруты, по которым следует общественный транспорт, и подходы к остановкам.

В связи со сложными погодными условиями водителей просят, если возможно, отказаться от дальних поездок и быть предельно внимательными за рулём, не превышать скорость и заранее притормаживать у пешеходных переходов.

Читайте также:

В Солнечногорске спасатели помогли водителю перевернувшейся на крышу машины

Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке

Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе
#дороги
#гололедица
#гололёд
#обработка
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Суд отказался освобождать Блиновскую из СИЗО
Мосгорсуд отказался освобождать блогершу Блиновскую из СИЗО
13 февраля 2024, 16:16

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Мосгорсуд оставил в СИЗО автора «Марафонов желаний» Елену Блиновскую, об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Напомним, Блиновскую отправили в следственный изолятор 22 января на срок до 26 апреля. Ранее блогерша содержалась под домашним арестом, однако, позже выяснилось, что «онлайн-мотиваторша» его не соблюдала, в результате чего суд принял решение о заключении обвиняемой под стражу в СИЗО.

Блиновскую обвиняют в отмывании денег и уклонении о уплаты налогов. Прямо перед заключением в СИЗО в отношении Блиновской было возбуждено ещё одно уголовное дело — «Неправомерный оборот средств платежей». Суммарно звезде интернета грозит до 16 лет лишения свободы.

Читайте также:

Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

Блиновской после предъявления обвинений по новой статье грозит 16 лет колонии

ТАСС: ФНС отказала Елене Блиновской в просьбе о двукратном снижении долга
#блогер
#сизо
#суд
#налоги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пензе мать шантажировала учительницу за связь с малолетним сыном
В Пензе учитель математики завела роман с 15-летним учеником
13 февраля 2024, 15:42

Фото: iStock/Rawf8

В пензенской гимназии учительница математики вступила в интимные отношения с 15-летним учеником, после чего подросток и его мать начали шантажировать женщину. Об этом сообщает Baza.
Согласно сообщению, 22-летняя учительница встречалась с 15-летним школьником на протяжении двух месяцев. Однако после этого подросток начал шантажировать бывшую возлюбленную. Он потребовал у нее миллион рублей. Позже с девушкой связалась мать мальчика и снизила сумму до 250 тысяч. Но таких денег у молодого педагога не было. Тогда стороны договорились, что учитель будет платить шантажистам 10 тысяч рублей в день.

Однако в какой-то момент жертва шантажа не выдержала и обратилась в полицию с заявлением на вымогательство. Историю сразу узнали в школе, и девушка уволилась оттуда.

На учительницу возбудили уголовные дела за совращение несовершеннолетних, а также за развратные действия. При этом директор гимназии поддержала ее. По ее словам, подросток имеет плохую репутацию, а к учительнице до этих претензий никаких не было.

Читайте также:

На Урале педагог наотмашь ударил девочку-инвалида во время урока

В Ленобласти 25-летняя учительница завела роман с 11-летним учеником

Учительницу из Ленобласти, совратившую ученика, отправили под домашний арест
#учитель
#подросток
#мать
#вымогательство
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Синоптик Позднякова пообещала москвичам плюсовые температуры в начале весны
13 февраля 2024, 15:23

Фото: istockphoto.com/possum1961

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в начале марта в столичном регионе ожидаются положительные температуры.
«Температуры воздуха в начале первого весеннего месяца будут положительными. То есть в пределах одного градуса со значением «плюс», — отметила в беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова.

Она подчеркнула, что в среднем в течение месяца в регионе ожидается нулевые температуры. Специалист, однако, подчеркнула, что речь идёт именно о средних значениях.

А в конце этой недели столицу ожидает похолодание. Об этом заявил заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Сегодня прогноз пересмотрелся, уже похолодание не такое сильное, как ждали вчера. Сегодня — -2...-4°С. Но ночью уже — -15...-17°С, а завтра днём — -9...-11°С и в ночь на четверг — -17...-20°С. В ночь на 16 февраля по новому прогнозу — -8...-12°С, по области — до -16°С», — прокомментировал в беседе с RT Цыганков.

По его словам, местами в Московском регионе ожидается умеренный снег.

Ранее Татьяна Позднякова заявляла, что морозы вернуться в столицу уже к четвергу, 15 февраля.

Читайте также:

Синоптик Позднякова заявила о возвращении аномальных морозов уже на этой неделе

Подмосковные дорожники обработают проезжую часть во время ледяного дождя

Москвичей предупредили о возможном ледяном дожде в понедельник
#снег
#прогноз
#морозы
#похолодание
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковное Минэнерго объяснило миллионные начисления за электричество ошибкой
13 февраля 2024, 15:13

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Аномальные начисления за электричество некоторым жителям Подмосковья объясняются технической ошибкой. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
«Некоторые жители могут увидеть в личном кабинете клиента и в приложении «Мой Мосэнергосбыт» аномально высокую сумму к оплате. Обращаем внимание, что некорректная сумма вызвана технической ошибкой и не является суммой счёта, выставленного к оплате, так как счета на оплату формируются в период после 26-го числа каждого месяца», – говорится в сообщении.
Мосэнергосбыт выясняет причины произошедшего и обещает в ближайшее время разрешить ситуацию.
«Те, кто получит такое уведомление и хочет ускорить решение проблемы в индивидуальном порядке, могут направить обращение в личном кабинете клиента или воспользоваться формой «Подать обращение» на сайте компании. Никуда ходить не нужно. По возможности МЭС просит сразу предоставить фотографию прибора учёта с показаниями на дату обращения или указать сами показания», – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что аномальные некорректные начисления оплачивать не нужно – они будут пересчитаны и правильно отразятся в едином платёжном документе.

Ранее в соцсетях сообщалось, что Мосэнергосбыт насчитал жителю Подмосковья 8 млн рублей долга за электричество. При этом, судя по документам, он всегда платил вовремя и даже заплатил за несколько месяцев вперёд.

Судя по комментариям, этот мужчина – не единственный, у кого появились миллионные долги Мосэнергосбыту.

Читайте также:

В Дзержинском в 2025-26 годах проведут капремонт теплосетей и сетей водоснабжения

Стоимость жилья в российских новостройках продолжает расти

В Домодедове проведут масштабный капремонт тепловой инфраструктуры
#минэнерго мо
#электричество
#жку
#жкх
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поручил организовать в Белгородской области особую экономическую зону
13 февраля 2024, 15:05

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил создать на территории Белгородской области особую экономическую зону, Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с правительством Белгородской области обеспечить создание на территории Белгородской области особой экономической зоны, включающей в себя город Шебекино», — указано в списке поручений.
Ответственными за исполнение данного поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и председатель правления «Автодора» Вячеслав Петрушенко. Срок – 15 мая 2024 года.

Глава государства также поручил ввести льготную ипотеку под 2% на вторичное жилье в новых регионах РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ЦИК: Избирательный штаб Путина отказался от бесплатных эфиров для дебатов

Подмосковье участвует в Общероссийском тестировании в рамках проекта «ИнформУИК»

ВЦИОМ выяснил, сколько россиян готовы сейчас проголосовать за Путина

#владимир путин
#президент
#город
#михаил мишустин
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лантратова: Надо упростить покупку жилья за маткапитал в малых поселениях
13 февраля 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/evgenyatamanenko

Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой разрешить семьям в малых населённых пунктах тратить средства материнского капитала на приобретение жилья по упрощённой схеме, то есть без ожидания трёх лет.
Она пояснила, что зачастую в малых населённых пунктах и отдалённых сёлах жильё недорогое, и семья может позволить себе его без привлечения ипотеки. Таким образом, эта мера сможет помочь семьям и повысить качество их жизни.

«Представляется возможным разрешить использование средств материнского капитала на улучшение жилищных условий с момента рождения ребёнка для семей, которые проживают в населённых пунктах с населением до 50 тыс. человек», — приводит RT текст обращения Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Ранее сообщалось, что в 2023 году материнским капиталом в Московской области воспользовались более 10 тыс. родителей.

Читайте также:

Маткапитал в Подмосковье за год получили свыше 10 тысяч родителей

В Подмосковье дети с ОВЗ и инвалидностью могут получить помощь на дому

В Подмосковье благодаря нацпроекту «Демография» появились новые ФОКи
#дети
#помощь
#семья
#маткапитал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
У детского госпиталя в Красногорске обустроят три парковки
13 февраля 2024, 14:52

Фото: пресс-служба правительства МО

Удобную подъездную дорогу и парковки сделают у Детского клинического центра имени Рошаля, который возводят в Красногорске, о необходимости провести эти работы в срок застройщикам напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, посетивший округ с рабочим визитом, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Детский областной госпиталь – первый в Подмосковье. Остались важные завершающие работы, в следующие три месяца должны все закончить. Дорога очень узкая, поток будет заметный, нужны парковки. Поэтому очень важно повести в срок все работы по модернизации дорожно-транспортной сети», — сказал Андрей Воробьёв.
Главный инженер компании-подрядчика Иса Фаргиев сообщил, что все основные работы по строительству подъездной дороги к новому медучреждению в районе улицы Народного Ополчения планируется завершить уже в конце апреля.

Помимо удобной проезжей части, рядом с госпиталем отроют три парковочных пространства, на них можно будет разместить более 200 машин. Кроме того, у медучреждения появятся автобусные остановки.

Всего в Московской области в настоящее время идёт строительство 40 дорожных объектов, 22 из них должны быть сданы в эксплуатацию в текущем году.

Читайте также:

Назван срок открытия путепроводов в Опалихе и Аникеевке

Движение по новому тоннелю в Путилкове откроют в 2025 году

В Лобне в текущем году планируют построить развязку с Рогачёвским шоссе
#красногорск
#строительство
#дорога
#парковки
#андрей воробьёв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф