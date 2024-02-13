Работниц подмосковного агропрома пригласили принять участие во всероссийском конкурсе

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Стартовал приём заявок на участие во всероссийский конкурс «Женщины в АПК», попробовать свои силы приглашают и подмосковных тружениц сельского хозяйства, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Этот конкурс — возможность показать вклад женщин в развитие сельского хозяйства. Мы приглашаем всех сельхозтружениц региона принять в нем участие», — заявил глава министерства Владислав Мурашов.Конкурс будет проводиться в четырёх номинациях: «Суперженщина», «Превосходящая звезда», «Есть женщины в русских селеньях» и «Кто, если не я?».
Победительницы получат награды в октябре этого года: на ежегодном форуме «Женщины в АПК».
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