В Подмосковье за три дня непогоды опилили свыше 120 деревьев
В муниципалитетах Московской области 10-12 июля специалисты выявили и опилили126 аварийных деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Коммунальщики проводили эти работы, чтобы исключить риск падения веток и стволов на придомовых территориях, тротуарах и у линий электропередачи.
«Необходимость опиловки была связана с непогодой. В регионе в выходные прошли ливни, ветер усилился до шквалистых значений. Коммунальные службы заранее перевели в режим повышенной готовности», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что аварийными считаются деревья со структурными изъянами – гнилью, обрывами корней, опасным наклоном.
Жителям, заметившим сухие деревья на придомовых территориях, следует обращаться в территориальный отдел Минчистоты.