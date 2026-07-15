В Подмосковье за три дня непогоды опилили свыше 120 деревьев

15 июля 2026, 18:12

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В муниципалитетах Московской области 10-12 июля специалисты выявили и опилили126 аварийных деревьев. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.





Коммунальщики проводили эти работы, чтобы исключить риск падения веток и стволов на придомовых территориях, тротуарах и у линий электропередачи.

«Необходимость опиловки была связана с непогодой. В регионе в выходные прошли ливни, ветер усилился до шквалистых значений. Коммунальные службы заранее перевели в режим повышенной готовности», – отметили в ведомстве.