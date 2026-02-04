Подмосковье сохранило лидерство по экспорту переработанных фруктов, овощей и орехов
Экспорт продуктов переработки фруктов, овощей и орехов из Подмосковье по итогам прошлого года достиг 58 500 тонн. Это на 38% больше, чем пять лет назад, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Как отметили в министерстве, эти показатели говорят о динамичном развитии отрасли, высоком качестве продукции и активной поддержке со стороны региона.
«С 2024 года Московская область занимает лидирующую позицию в России по экспорту в этом сегменте. Успех объясняется внедрением современных технологий на производствах, активным участием предприятий в международных выставках и оптимизацией логистических маршрутов», – пояснили в ведомстве.Среди главных экспортёров там выделили такие предприятия, как «Аграна фрут» из Серпухова, «Мартин» из Электроуглей и «Соломон-Трейд» из Одинцова.
Компании поставляют фруктовые пюре, соки, концентраты, овощные продукты, снеки, сушеные орехи и готовые закуски. Их продукция уже завоевала признание в странах СНГ, Азии и Ближнего Востока.