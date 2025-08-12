Подмосковье сохранило лидерство по объёму производства хлеба в России
Московская область сохранила лидерство по объёму производства хлебобулочных изделий в Центральном федеральном округе и по всей России. Такие данные привели в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья.
«За пять лет производство хлеба в регионе увеличилось на 200 тысяч тонн. Если в 2020 году этот показатель составлял более 428 тыс. тонн, то в сейчас он почти достиг 628 тыс. За первое полугодие текущего года в регионе произвели почти 30% от общего объёма хлебобулочных изделий в ЦФО и свыше 10% – в масштабах страны», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что в регионе выпускают традиционные продукты из пшеничной и ржаной муки – хлеб, сдобу, мучные кондитерские изделия, а также диетические сорта. Кроме готовых булочных изделий, производят ингредиенты и сырьё – муку, дрожжи, смеси.
В числе ключевых предприятий в министерстве назвали ЗАО «КДВ Павловский Посад», ООО «Коломенское поле» и ЗАО «Щёлковохлеб».