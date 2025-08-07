В Луховицах прошёл форум «День ягодного поля» с участием аграриев

В Луховицах состоялся форум «День ягодного поля», организованный при поддержке Минсельхозпрода Московской области. Мероприятие объединило производителей плодово-ягодных культур из юго-востока Подмосковья и других регионов, а также представителей науки и отраслевых объединений.
Как сообщили в ведомстве, в 2025 году в Подмосковье собрано более 1 тыс. тонн ягод, из которых 921 тонна — садовая земляника. В регионе насчитывается свыше 20 сельхозорганизаций, занимающихся выращиванием плодово-ягодной продукции.
Площадкой форума стало крестьянское (фермерское) хозяйство «Снова молодой», где выращивают клубнику, малину, овощи и цветы. В этом сезоне на ферме собрано около 10 тонн клубники.
Участники обсудили перспективы развития ягодоводства, обменялись практическим опытом и подвели промежуточные итоги сезона. Среди крупнейших производителей ягод в Подмосковье – «Русская ягода» (Луховицы), «Раздолье» (Одинцово), «Коломенская ягода», плодопитомник «Ягода-малина» (Шаховская), КФХ «Свободный труд» (Дмитров) и другие.