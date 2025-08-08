Подмосковье сохранило первое место в России по производству мороженного

08 августа 2025, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область сохраняет лидирующие позиции среди других российских регионов по объёму производства мороженого. За первые два квартала текущего года в Подмосковье выпустили 45,1 тысяч тонн этого десерта, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В минувшем году общий объём произведённого в Московской области мороженого достиг 108,4 тысячи тонн.





«Доля подмосковной продукции составляет 43,5% в Центральном федеральном округе и 13,5% в целом по России», — отмечается в сообщении.