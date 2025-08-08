Подмосковье сохранило первое место в России по производству мороженного
Московская область сохраняет лидирующие позиции среди других российских регионов по объёму производства мороженого. За первые два квартала текущего года в Подмосковье выпустили 45,1 тысяч тонн этого десерта, сообщает пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В минувшем году общий объём произведённого в Московской области мороженого достиг 108,4 тысячи тонн.
«Доля подмосковной продукции составляет 43,5% в Центральном федеральном округе и 13,5% в целом по России», — отмечается в сообщении.Известность на всё страну приобрели пять подмосковных производителей мороженого: это Дмитровский молочный завод, выпускающий продукцию бренда «Свитлогорье», фабрика «Фронери Рус» в Жуковском (бренды Nestle, Alpen Gold, Oreo, Milka и «48 копеек»), компания «Чистая линия» в Долгопрудном, Богородский хладокомбинат («Ногинское мороженое») и солнечногорская компания «Иль Мио Мороженко».