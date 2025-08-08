Коллективу Центра карантина растений в Быкове вручили благодарность

08 августа 2025, 13:56

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев посетил Всероссийский центр карантина растений, расположенный в посёлке Быково. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Экскурсию для главы округа провёл первый замдиректора Центра Денис Зинников. Он показал Эдуарду Малышеву хранилища, лаборатории и специальные лектории. По итогам визита глава округа вручил коллективу благодарственное письмо.





«Сотрудники центра изучают опасные для сельского хозяйства организмы. Каждый год здесь проводят более полутора миллионов экспертиз российской и импортной подкарантинной продукции. Кроме того, в Центре производят ловушки для насекомых с синтезированными феромонами», — говорится в сообщении.