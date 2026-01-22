Подмосковье стало Экспертным партнёром XXI Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ»
Московской области присвоили статус Экспертного партнёра XXI Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Подмосковья.
Крупнейшее ежегодное федеральное мероприятие в сфере закупок состоится 13-15 мая в Инновационном центре «Сколково».
«Подмосковье – постоянный и один из самых активных участников форума с момента его основания. Регион представляет на нём площадке практические решения и цифровые инструменты, доказавшие эффективность в системе государственных и муниципальных закупок, земельно-имущественных торгов, участвует в формировании отраслевой повестки», – отметили в комитете.Статус Экспертного партнёра подтверждает вклад субъекта Федерации в развитие контрактной системы.
В XXI Форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ» примут участие более 10 000 специалистов из 89 регионов страны, более 200 экспонентов и свыше 200 спикеров.