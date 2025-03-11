Журавлёва: Подмосковье — лидер в сфере земельно-имущественных торгов

Светлана Журавлёва (слева). Фото: «Радио 1»
Министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва рассказала в эфире «Радио 1» о XX Всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», на котором Подмосковье выступит экспертным партнёром, а также о достижениях региона в цифровизации в сфере госзакупок и земельно-имущественных торгов.
«Радио 1»: Светлана, расскажите о предстоящем форуме.
Светлана Журавлёва: Форум «ГОСЗАКАЗ» — это главное мероприятие в сфере госзакупок. Он проводится при поддержке правительства Российской Федерации и объединяет тысячи участников со всей страны. ГОСЗАКАЗ – это государственные инвестиции в экономику, а закупки являются инструментом достижения целей технологического лидерства по ключевым направлениям реализации национальных проектов. Московская область – регулярный участник форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». В этом году мы также планируем представить свою масштабную экспозицию, поделиться своими последними достижениями и планами на будущее. Мы также активно участвует в разработке мероприятий деловой программы. И Московская область является экспертным партнёром форума.
Светлана, считаю важным рассказать для наших слушателей чем занимается Комитет по конкурентной политике Подмосковья, который вы возглавляете.
Светлана Журавлёва: Комитет по конкурентной политике создавался в 2013 году как уполномоченный орган по развитию контрактной системы в регионе. С тех пор у нас прибавилось полномочий, мы стали уполномоченным органом в сфере проведения земельно-имущественных торгов. Одной из основных целей создания Комитета было также развитие информационного пространства в рамках внедрения контрактной системы.
Каковы итоги проведения закупок в Подмосковье в 2024 году и какие результаты были достигнуты?
Светлана Журавлёва: Московская область показала рекорд контрактации по объему финансирования государственных муниципальных закупок в 2024 году. Мы существенно увеличили не только количество заключаемых контрактов, но и их общую стоимость. Основным стратегическим приоритетом в работе Комитета является своевременность контрактации госзакупок, потому что это влияет на реализацию госпрограмм и тех задач, которые поставлены перед правительством Московской области. Приоритетными являются социальные закупки. Самые востребованные направления — это строительство и капитальный ремонт социальных объектов, ремонт объектов в сфере ЖКХ и благоустройство региона.
Какие технологии и инновации применяются в сфере закупок и торгов в Подмосковье для повышения их эффективности и прозрачности?
Светлана Журавлёва: Мы уделяем особое внимание процессам цифровизации и автоматизации системы торгов. В Подмосковье создан Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ, где в открытом доступе размещается информация обо всех проводимых на территории региона торгах и закупках. Кроме того, в регионе с 2018 года существует «Электронный магазин» для размещения закупок малого объёма.
Получается, что Комитет по конкурентной политике помимо закупок отвечает и за организацию земельно-имущественных торгов в Подмосковье?
Светлана Журавлёва: Ещё десять лет назад Подмосковье состояло из множества городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. А это — 360 организаторов торгов, торги на бумажных носителях. Кроме того, информация об этих торгах публиковалась на разных ресурсах, не всегда в электронной форме. Поэтому, чтобы сделать торги открытыми, прозрачными и доступными для всех жителей региона, их перевели в электронную форму. Московская область стала первопроходцем в применении цифровых технологий в организации земельно-имущественных торгов. Мы централизовали все торги на уровне одного организатора. У нас снялись административные барьеры для граждан и бизнеса, у нас программно-целевой метод планирования, единая витрина торгов, мобильное приложение «Портал ЕАСУЗ» — все желающие могут скачать его себе на телефон и круглосуточно узнавать информацию о проводимых торгах. Самые первые торги в электронной форме состоялись в Подмосковье ещё в 2015 году.
Как часто проводятся аукционы по продаже земельных участков в Подмосковье?
Светлана Журавлёва: Земельно-имущественные торги проводятся каждый день, кроме выходных. При этом заявку на участие в торгах можно подать в онлайн-режиме.
Каковы требования и условия участия в земельно-имущественных торгах в Подмосковье?
Светлана Журавлёва: Каждому, кто хочет участвовать в электронных торгах, необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Оформить её можно в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Далее нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку. Перечень необходимых документов для участия в аукционе есть на Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Как проводятся аукционы и определение победителя?
Светлана Журавлёва: Проведение земельно-имущественных торгов начинается в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Всем участникам отводится время на подачу своих предложений о цене. Как только время истекает, аукцион завершён. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену. После этого организатор аукциона составляет протокол и размещает его для общего доступа на ГИС-торгах и на электронной площадке. Всё проходит в онлайн-режиме. И каждый участник может наблюдать за ходом аукциона. Он видит каждое поданное последнее предложение.
Как обеспечивается прозрачность и честность процесса?
Светлана Журавлёва: Вся информация о лотах, находящихся в заявочной кампании, размещена на портале ЕАСУЗ, на ГИС-торгах и на электронной площадке, на которой проводятся торги. В отношении каждого лота размещается полная информация, включая аукционную документацию, выписку из ЕГРН, акт осмотра, сводную информацию о градостроительных ограничениях, сведения о возможности подключения к инженерным коммуникациям. Это позволяет участникам принимать взвешенные решения и участвовать в торгах на равных условиях.
Нужно ли проходить какое обучение специальное для участия в торгах?
Светлана Журавлёва: Вообще, участвовать в торгах могут все, информация там абсолютно доступная и принять участие в торгах могут все. Но при этом, зная, что люди у нас иногда боятся участвовать, мы разместили на портале ЕАСУЗ рубрику «Развивайся с нами», где опубликованы обучающие статьи и есть обучающие курсы. Кроме того, мы всегда на связи, нам всегда можно задать вопросы. А если соберётся группа желающих, мы можем провести курсы, в том числе — онлайн.
Какие трудности могут возникнуть у участников торгов при приобретении земельных участков или другого имущества? Как можно их решить?
Светлана Журавлёва: Чаще всего встречаются вопросы, связанные с правильной подачей заявки, к примеру, какие нужны документы для подачи заявки физическому лицу для участия в торгах или как осмотреть имущество до даты аукциона. Комитет на постоянной основе информирует потенциальных участников торгов: проводятся прямые эфиры на платформе обратной связи и пр. В целом, участвовать в торгах очень просто и логично.
Какие советы вы можете дать жителям региона, которые хотели бы приобрести земельный участок или другое имущество через торги?
Светлана Журавлёва: Всегда надо внимательно читать аукционную документацию — там есть вся важная информация об объекте. По возможности выезжать на осмотр имущества. Подать онлайн-запрос на осмотр может зарегистрированный на портале ЕАСУЗ пользователь. И в самый последний день подавать заявку не следует, так как остается мало времени на подготовку документов. И, кроме того, рекомендую подписаться на телеграм-канал Комитета по конкурентной политике Московской области, чтобы быть в курсе новостей законодательства, развития конкуренции, земельно-имущественных торгов и закупок Подмосковья.
Каковы перспективы развития земельно-имущественных торгов в Подмосковье, планы на 2025 год?
Светлана Журавлёва: Подходы Подмосковья к реализации недвижимости на торгах не раз высоко оценивались на федеральном уровне. Например, за 2024 год нами было опубликовано более 6,5 тыс. лотов, поступление в бюджеты региона и муниципалитетов составили свыше 11 млрд рублей. Наряду с цифровизацией процессов и совершенствованием нормативного правового регулирования мы продолжаем на постоянной основе популяризировать наши торги. Внедряются новые практики и подходы, в том числе клиентоцентричные, так что торги нас становятся проще и доступнее. И мы готовы делиться своим опытом с коллегами из других регионов. Обо всех наших достижениях — и в сфере государственных закупок, и в земельно-имущественных торгах — мы обязательно расскажем на всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который будет проводиться в апреле в Санкт-Петербурге. В плане развития у нас много новых идей, много проектов и мы постоянно делимся своими идеями на сайте Комитета и в нашем Telegram-канале.
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Светлана Журавлёва: Форум «ГОСЗАКАЗ» — это главное мероприятие в сфере госзакупок. Он проводится при поддержке правительства Российской Федерации и объединяет тысячи участников со всей страны. ГОСЗАКАЗ – это государственные инвестиции в экономику, а закупки являются инструментом достижения целей технологического лидерства по ключевым направлениям реализации национальных проектов. Московская область – регулярный участник форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». В этом году мы также планируем представить свою масштабную экспозицию, поделиться своими последними достижениями и планами на будущее. Мы также активно участвует в разработке мероприятий деловой программы. И Московская область является экспертным партнёром форума.
Светлана, считаю важным рассказать для наших слушателей чем занимается Комитет по конкурентной политике Подмосковья, который вы возглавляете.
Светлана Журавлёва: Комитет по конкурентной политике создавался в 2013 году как уполномоченный орган по развитию контрактной системы в регионе. С тех пор у нас прибавилось полномочий, мы стали уполномоченным органом в сфере проведения земельно-имущественных торгов. Одной из основных целей создания Комитета было также развитие информационного пространства в рамках внедрения контрактной системы.
Каковы итоги проведения закупок в Подмосковье в 2024 году и какие результаты были достигнуты?
Светлана Журавлёва: Московская область показала рекорд контрактации по объему финансирования государственных муниципальных закупок в 2024 году. Мы существенно увеличили не только количество заключаемых контрактов, но и их общую стоимость. Основным стратегическим приоритетом в работе Комитета является своевременность контрактации госзакупок, потому что это влияет на реализацию госпрограмм и тех задач, которые поставлены перед правительством Московской области. Приоритетными являются социальные закупки. Самые востребованные направления — это строительство и капитальный ремонт социальных объектов, ремонт объектов в сфере ЖКХ и благоустройство региона.
Какие технологии и инновации применяются в сфере закупок и торгов в Подмосковье для повышения их эффективности и прозрачности?
Светлана Журавлёва: Мы уделяем особое внимание процессам цифровизации и автоматизации системы торгов. В Подмосковье создан Единый портал торгов Московской области ЕАСУЗ, где в открытом доступе размещается информация обо всех проводимых на территории региона торгах и закупках. Кроме того, в регионе с 2018 года существует «Электронный магазин» для размещения закупок малого объёма.
Получается, что Комитет по конкурентной политике помимо закупок отвечает и за организацию земельно-имущественных торгов в Подмосковье?
Светлана Журавлёва: Ещё десять лет назад Подмосковье состояло из множества городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений. А это — 360 организаторов торгов, торги на бумажных носителях. Кроме того, информация об этих торгах публиковалась на разных ресурсах, не всегда в электронной форме. Поэтому, чтобы сделать торги открытыми, прозрачными и доступными для всех жителей региона, их перевели в электронную форму. Московская область стала первопроходцем в применении цифровых технологий в организации земельно-имущественных торгов. Мы централизовали все торги на уровне одного организатора. У нас снялись административные барьеры для граждан и бизнеса, у нас программно-целевой метод планирования, единая витрина торгов, мобильное приложение «Портал ЕАСУЗ» — все желающие могут скачать его себе на телефон и круглосуточно узнавать информацию о проводимых торгах. Самые первые торги в электронной форме состоялись в Подмосковье ещё в 2015 году.
Как часто проводятся аукционы по продаже земельных участков в Подмосковье?
Светлана Журавлёва: Земельно-имущественные торги проводятся каждый день, кроме выходных. При этом заявку на участие в торгах можно подать в онлайн-режиме.
Каковы требования и условия участия в земельно-имущественных торгах в Подмосковье?
Светлана Журавлёва: Каждому, кто хочет участвовать в электронных торгах, необходимо получить усиленную квалифицированную электронную подпись. Оформить её можно в любом из аккредитованных удостоверяющих центров. Далее нужно зарегистрироваться на электронной торговой площадке, внести задаток и подать заявку. Перечень необходимых документов для участия в аукционе есть на Едином портале торгов ЕАСУЗ.
Как проводятся аукционы и определение победителя?
Светлана Журавлёва: Проведение земельно-имущественных торгов начинается в день и час, указанные в извещении о проведении аукциона. Всем участникам отводится время на подачу своих предложений о цене. Как только время истекает, аукцион завершён. Победителем признается лицо, предложившее наибольшую цену. После этого организатор аукциона составляет протокол и размещает его для общего доступа на ГИС-торгах и на электронной площадке. Всё проходит в онлайн-режиме. И каждый участник может наблюдать за ходом аукциона. Он видит каждое поданное последнее предложение.
Как обеспечивается прозрачность и честность процесса?
Светлана Журавлёва: Вся информация о лотах, находящихся в заявочной кампании, размещена на портале ЕАСУЗ, на ГИС-торгах и на электронной площадке, на которой проводятся торги. В отношении каждого лота размещается полная информация, включая аукционную документацию, выписку из ЕГРН, акт осмотра, сводную информацию о градостроительных ограничениях, сведения о возможности подключения к инженерным коммуникациям. Это позволяет участникам принимать взвешенные решения и участвовать в торгах на равных условиях.
Нужно ли проходить какое обучение специальное для участия в торгах?
Светлана Журавлёва: Вообще, участвовать в торгах могут все, информация там абсолютно доступная и принять участие в торгах могут все. Но при этом, зная, что люди у нас иногда боятся участвовать, мы разместили на портале ЕАСУЗ рубрику «Развивайся с нами», где опубликованы обучающие статьи и есть обучающие курсы. Кроме того, мы всегда на связи, нам всегда можно задать вопросы. А если соберётся группа желающих, мы можем провести курсы, в том числе — онлайн.
Какие трудности могут возникнуть у участников торгов при приобретении земельных участков или другого имущества? Как можно их решить?
Светлана Журавлёва: Чаще всего встречаются вопросы, связанные с правильной подачей заявки, к примеру, какие нужны документы для подачи заявки физическому лицу для участия в торгах или как осмотреть имущество до даты аукциона. Комитет на постоянной основе информирует потенциальных участников торгов: проводятся прямые эфиры на платформе обратной связи и пр. В целом, участвовать в торгах очень просто и логично.
Какие советы вы можете дать жителям региона, которые хотели бы приобрести земельный участок или другое имущество через торги?
Светлана Журавлёва: Всегда надо внимательно читать аукционную документацию — там есть вся важная информация об объекте. По возможности выезжать на осмотр имущества. Подать онлайн-запрос на осмотр может зарегистрированный на портале ЕАСУЗ пользователь. И в самый последний день подавать заявку не следует, так как остается мало времени на подготовку документов. И, кроме того, рекомендую подписаться на телеграм-канал Комитета по конкурентной политике Московской области, чтобы быть в курсе новостей законодательства, развития конкуренции, земельно-имущественных торгов и закупок Подмосковья.
Каковы перспективы развития земельно-имущественных торгов в Подмосковье, планы на 2025 год?
Светлана Журавлёва: Подходы Подмосковья к реализации недвижимости на торгах не раз высоко оценивались на федеральном уровне. Например, за 2024 год нами было опубликовано более 6,5 тыс. лотов, поступление в бюджеты региона и муниципалитетов составили свыше 11 млрд рублей. Наряду с цифровизацией процессов и совершенствованием нормативного правового регулирования мы продолжаем на постоянной основе популяризировать наши торги. Внедряются новые практики и подходы, в том числе клиентоцентричные, так что торги нас становятся проще и доступнее. И мы готовы делиться своим опытом с коллегами из других регионов. Обо всех наших достижениях — и в сфере государственных закупок, и в земельно-имущественных торгах — мы обязательно расскажем на всероссийском форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ», который будет проводиться в апреле в Санкт-Петербурге. В плане развития у нас много новых идей, много проектов и мы постоянно делимся своими идеями на сайте Комитета и в нашем Telegram-канале.
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