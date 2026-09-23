Подмосковье стало лидером по числу финалистов Всероссийского конкурса наставников

23 сентября 2026, 11:53

оригинал Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Финалистами Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» стали 35 представителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.





Заключительный этап конкурса пройдёт с 13 по 19 октября в Тульской области.



В финал вышли 400 лучших наставников страны, которые успешно прошли отборочные испытания и полуфинал. Помимо региона-лидера Подмосковья, в число регионов-лидеров по количеству финалистов также вошли Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область.

«В финал конкурса из 2000 наставников со всей страны вышли 400. Самой популярной номинацией стала «Опытный наставник». На неё приходится более четверти всех финалистов. В октябре участники встретятся в Тульской области. Их ждут деловая и военно-спортивная игра, образовательная программа и защита авторских проектов. По итогам испытаний мы определим 106 победителей. Их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.