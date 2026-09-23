Подмосковье стало лидером по числу финалистов Всероссийского конкурса наставников
Финалистами Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться» стали 35 представителей Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.
Заключительный этап конкурса пройдёт с 13 по 19 октября в Тульской области.
В финал вышли 400 лучших наставников страны, которые успешно прошли отборочные испытания и полуфинал. Помимо региона-лидера Подмосковья, в число регионов-лидеров по количеству финалистов также вошли Москва, Санкт-Петербург и Нижегородская область.
«В финал конкурса из 2000 наставников со всей страны вышли 400. Самой популярной номинацией стала «Опытный наставник». На неё приходится более четверти всех финалистов. В октябре участники встретятся в Тульской области. Их ждут деловая и военно-спортивная игра, образовательная программа и защита авторских проектов. По итогам испытаний мы определим 106 победителей. Их лучшие практики войдут в банк проектов по воспитанию и получат поддержку экспертов для реализации в регионах», – рассказал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.
Всероссийский конкурс наставников «Быть, а не казаться» проходит третий год по поручению президента России Владимира Путина. С прошлого года его организуют в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Конкурсанты соревнуются в шести номинациях: «Начинающий наставник», «Опытный наставник», «Наставник лидер», «СВОй наставник», «Наставник на службе» и «Быть примером».
Цель конкурса – распространить лучшие наставнические практики патриотического воспитания, сформировать кадровый резерв в этой сфере и выявить новых лидеров мнений.