В Подмосковье началась Всероссийская олимпиада школьников «Безопасные дороги»
В Московской области дали старт Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она продлится до 25 октября, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.
Принять участие в интеллектуальном состязании можно на образовательной платформе.
«К участию приглашаются учащиеся 1-9 классов. Цель олимпиады – проверка и закрепление знаний правил дорожного движения, формирование навыков безопасного поведения на дорогах. Её проведение направлено на снижение показателей смертности и травматизма среди несовершеннолетних на дорогах, на повышение уровня защиты детей от ДТП», – рассказали в ведомстве.Олимпиада включена в перечень олимпиад Министерства просвещения России. Победители и призёры получат именные дипломы, которые пополнят их портфолио для учёта индивидуальных достижений.